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Galatasaray Osimhen ve Lemina’nın son durumunu açıkladı: Ne zaman sahalara dönecekler?

Başakşehir karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Osimhen ve Lemina’nın son durumu belli olurken, sarı kırmızılı takım, her iki oyuncunun da 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

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Eklenme 06.09.2026 - 16:38

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir’le karşılaşan Galatasaray, karşılaşmayı 3-2 kazanırken, yıldız futbolcuları Osimhen ve Lemina ise bu karşılaşmada sakatlandı.

İKİ FUTBOLCU DA MÜCADELEYİ YARIDA BIRAKTI

Sakatlıkları nedeniyle mücadeleye devam edemeyen yıldız futbolcuların sağlık durumları merak konusu olurken, sarı kırmızılı ekip ise iki futbolcunun sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Buna göre, Osimhen’in kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma belirlendiği ifade edilirken, Mario Lemina’nın ise sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma belirlendiği ifade edildi.

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Galatasaray konuya yönelik yaptığı açıklamada, her iki futbolcunun tedavi süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Öte yandan, Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Victor Osimhen yaklaşık 2-3 hafta, Mario Lemina ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray’da yıldız futbolcu Victor Osimhen 33. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz’a bırakmıştı.

Mario Lemina ise karşılaşmada stoper olarak ilk 11’de başlamış fakat ikinci yarının başında sakatlanarak yerini Abdülkerim Bardakcı’ya bırakmıştı.

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