HaberX
TRY USD
DOLAR
45,5668 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,0043 -%-0.22
STERLİN
61,1770 -%-0.07
BİTCOİN
₺3.501.477 -%-0.68
ETHEREUM
₺96.452,00 -%-1.38
ALTIN
6.656,84₺ -%-0.51
Anasayfa/Medya/2026 Yılı İçin Sezon Finali Yapacak Diziler Açıklandı

2026 Yılı İçin Sezon Finali Yapacak Diziler Açıklandı

2026 yılında sezon finali yapacak diziler ve yayın tarihleri belli oldu. 17 Mayıs – 23 Haziran arasında birçok yapım sezon arasına giriyor. İşte kanal kanal diziler ve final tarihleri.

Oluşturan
Eklenme 16.05.2026 - 10:54
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Televizyon kanallarında 2025-2026 yayın sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sezon finali yapacak dizilerin takvimi netleşti. Farklı kanallarda ekrana gelen yapımların büyük bölümü mayıs ve haziran ayları arasında sezon arasına girecek.

Bu kapsamda 18 dizinin yer aldığı sezonda 4 yapım için final kararı verilirken, 14 dizinin yeni sezonda devam edeceği bildirildi. Sezon finali sürecinin ise 17 Mayıs ile 23 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Sezon Finali Tarihleri Belli Oldu

Açıklanan takvime göre diziler, yayın günlerine bağlı olarak kademeli şekilde sezon finali yapacak. İlk finalin 17 Mayıs 2026 tarihinde “Çirkin” dizisiyle başlaması bekleniyor.

Sezon finali takviminde yer alan bazı yapımlar ve tarihler şu şekilde sıralanıyor:

Çirkin: 17 Mayıs 2026
Yeraltı: 20 Mayıs 2026
Kızılcık Şerbeti: 22 Mayıs 2026
Uzak Şehir: 25 Mayıs 2026
Mehmed: Fetihler Sultanı: 2 Haziran 2026
ABİ: 2 Haziran 2026
Sevdiğim Sensin: 4 Haziran 2026
Gönül Dağı: 6 Haziran 2026
Teşkilat: 7 Haziran 2026
Eşref Rüya: 10 Haziran 2026 (Sonradan final kararı alındı)
Halef: Köklerin Çağrısı: 11 Haziran 2026
Arka Sokaklar: 12 Haziran 2026
Güller ve Günahlar: 13 Haziran 2026
Taşacak Bu Deniz: 23 Haziran 2026

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Medya

Survivor 2026 Ne Zaman Bitiyor? Acun Ilıcalı Final Gününü Duyurdu

1 gün önce
5 Dizi Yayın Hayatını Sonlandırıyor
Medya

5 Dizi Yayın Hayatını Sonlandırıyor

3 gün önce
Medya

Survivor 2026’da Format Değişti: Dokunulmazlık ve Eleme Sisteminde Yeni Dönem

3 gün önce
Medya

Yapım Şirketi Açıkladı: Eşref Rüya Final Yapıyor

4 gün önce
Sakatlanan Barış Murat Yağcı Survivor'dan Ayrıldı
Medya

Sakatlanan Barış Murat Yağcı Survivor’dan Ayrıldı

4 gün önce
Acun Ilıcalı Açıkladı: Barış Murat Yağcı Diskalifiye mi Olacak?
Medya

Acun Ilıcalı Açıkladı: Barış Murat Yağcı Diskalifiye mi Olacak?

5 gün önce