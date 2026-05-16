2026 Yılı İçin Sezon Finali Yapacak Diziler Açıklandı

Televizyon kanallarında 2025-2026 yayın sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sezon finali yapacak dizilerin takvimi netleşti. Farklı kanallarda ekrana gelen yapımların büyük bölümü mayıs ve haziran ayları arasında sezon arasına girecek.

Bu kapsamda 18 dizinin yer aldığı sezonda 4 yapım için final kararı verilirken, 14 dizinin yeni sezonda devam edeceği bildirildi. Sezon finali sürecinin ise 17 Mayıs ile 23 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Sezon Finali Tarihleri Belli Oldu

Açıklanan takvime göre diziler, yayın günlerine bağlı olarak kademeli şekilde sezon finali yapacak. İlk finalin 17 Mayıs 2026 tarihinde “Çirkin” dizisiyle başlaması bekleniyor.

Sezon finali takviminde yer alan bazı yapımlar ve tarihler şu şekilde sıralanıyor:

Çirkin: 17 Mayıs 2026

Yeraltı: 20 Mayıs 2026

Kızılcık Şerbeti: 22 Mayıs 2026

Uzak Şehir: 25 Mayıs 2026

Mehmed: Fetihler Sultanı: 2 Haziran 2026

ABİ: 2 Haziran 2026

Sevdiğim Sensin: 4 Haziran 2026

Gönül Dağı: 6 Haziran 2026

Teşkilat: 7 Haziran 2026

Eşref Rüya: 10 Haziran 2026 (Sonradan final kararı alındı)

Halef: Köklerin Çağrısı: 11 Haziran 2026

Arka Sokaklar: 12 Haziran 2026

Güller ve Günahlar: 13 Haziran 2026

Taşacak Bu Deniz: 23 Haziran 2026