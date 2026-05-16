2026 Yılı İçin Sezon Finali Yapacak Diziler Açıklandı

Televizyon kanallarında 2025-2026 yayın sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sezon finali yapacak dizilerin takvimi netleşti. Farklı kanallarda ekrana gelen yapımların büyük bölümü mayıs ve haziran ayları arasında sezon arasına girecek.
Bu kapsamda 18 dizinin yer aldığı sezonda 4 yapım için final kararı verilirken, 14 dizinin yeni sezonda devam edeceği bildirildi. Sezon finali sürecinin ise 17 Mayıs ile 23 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.
Sezon Finali Tarihleri Belli Oldu
Açıklanan takvime göre diziler, yayın günlerine bağlı olarak kademeli şekilde sezon finali yapacak. İlk finalin 17 Mayıs 2026 tarihinde “Çirkin” dizisiyle başlaması bekleniyor.
Sezon finali takviminde yer alan bazı yapımlar ve tarihler şu şekilde sıralanıyor:
Çirkin: 17 Mayıs 2026
Yeraltı: 20 Mayıs 2026
Kızılcık Şerbeti: 22 Mayıs 2026
Uzak Şehir: 25 Mayıs 2026
Mehmed: Fetihler Sultanı: 2 Haziran 2026
ABİ: 2 Haziran 2026
Sevdiğim Sensin: 4 Haziran 2026
Gönül Dağı: 6 Haziran 2026
Teşkilat: 7 Haziran 2026
Eşref Rüya: 10 Haziran 2026 (Sonradan final kararı alındı)
Halef: Köklerin Çağrısı: 11 Haziran 2026
Arka Sokaklar: 12 Haziran 2026
Güller ve Günahlar: 13 Haziran 2026
Taşacak Bu Deniz: 23 Haziran 2026