Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan adli tatil dönemi için geri sayım tamamlandı. 43 gün boyunca devam edecek adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi (Yarın) itibariyle başlayacak. Yasal süreçlerin içerisinde olan vatandaşlar ise adli tatilin ne zaman biteceği konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

Adli tatil ne zaman başlıyor?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılki adli tatil döneminin 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi gününün mesai bitimine kadar süreceği belirtildi. 43 günlük süreçte adliyelerdeki rutin çalışmalar önemli ölçüde azalacak, sadece nöbetçi mahkemeler hizmet verecek.

Haber Devam Ediyor

Yeni adli yıl ne zaman başlayacak?

Yargı camiası için yaz döneminde bir izin fırsatı olarak görülen adli tatilin 20 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında olacağı biliniyor, ancak yeni adli yılın tarihi de merak edilen konular arasında. Alınan bilgilere göre yeni adli yıl 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Adli tatilde mahkemeler ne yapacak?

Adli tatil boyunca mahkemeler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeyecek. Ancak bu durum mahkemelerin tamamen kapalı olacağı anlamına gelmiyor. Bunun yerine kanunen ‘’ivedi’’ olarak kabul edilecek dava ve işlemler nöbetçi mahkemelerce yürütülecek. Söz konusu dava ve işlemler ise şu şekilde:

Ceza yargılaması: Tutuklu sanıkların dosyaları, acil arama, yakalama, el koyma ve koruma tedbirleri.

Hukuk davaları: Nafaka, velayet, vesayet, soybağı tespiti, işçi alacakları ve acil ihtiyati tedbir talepleri.

İdari yargı: Yalnızca yürütmenin durdurulması istemleri karara bağlanacak.

Yasal sürelerde değişiklik yapılacak

Adli tatilden dolayı yasal sürelerde de uzatmalar uygulanacak. Dava açma, temyiz, istinaf ve itiraz gibi sürelerin son günü, eğer tatil dönemine den geliyorsa, bu sürelere ek süre eklenecek. Hukuk davalarında 1 hafta olacak bu süre, ceza davalarında 3 gün olarak uygulanacak.

Adli tatilde dava açılır mı?

Adli tatil süresince yeni dava açılması veya icra takibi başlatılması gibi işlemler normal şekilde uygulanabilecek. 1 Eylül 2026 yılında başlayacak yeni adli yılla beraber adliyeler, adli tatilden önceki çalışma sistemine dönecek.