Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Asgari ücret illere ve bölgelere göre belirlenecek

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Hükümet, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürütmekte ve sektörel ile bölgesel asgari ücret uygulamalarını değerlendirmektedir.

Bu düzenlemenin amacı, çalışanların alım gücünü korumak, istihdamı iyileştirmek ve işletmelerin rekabet gücünü desteklemek olarak belirlenmiştir.

Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Meksika ve ABD'deki modeller incelenmekte olup, son kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından verileceği belirtilmiştir.

Hükümetin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışma yaptığı belirtildi.

SEKTÖREL VE BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI

Söz konusu düzenlemenin hazırlıklarının devam ettiği öğrenilirken, farklı sektörlerin maliyet yapılarıyla şehirler arasındaki ekonomik şartları göz önünde bulunduran sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulaması masaya geldi. Bu kapsamda çalışanların alım gücünün muhafaza edilmesi, istihdamın iyileştirilmesi ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi gibi temel hedefler bulunuyor.

DENGELİ BİR SİSTEM TESİS EDİLECEK

Sabah’ın haberine göre özellikle iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu sektörlerle yaşam maliyetlerinin farklı olduğu bölgeler için alternatif uygulama modelleri değerlendiriliyor. Hazırlık sürecinde çalışanların haklarının muhafaza edileceği ve işverenlerin sürdürülebilir üretim gerçekleştirebileceği, dengeli bir sistemin tesis edilmesi hedefleniyor. Olası bir çalışma öncesinde sosyal tarafların görüşlerinin alınacağı ifade edilirken, çalışanların hak kaybına uğramayacağı bir düzenleme öngörülüyor.

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DİĞER ÜLKELERDEKİ MODELLER İNCELENİYOR

Çalışma doğrultusunda Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Meksika ve ABD’deki sektörel ve bölgesel ücret uygulamaları da araştırılıyor. Türkiye’nin ekonomik yapısına en uygun modelin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir inceleme gerçekleştiriliyor.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Hazırlıkların sona ermesinden sonra ekonomi yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri kapsamında son karar verilecek. Düzenlemenin uygulanması durumunda hayata geçirilecek modelin kapsamı, geçiş süreci ve denetim mekanizmaları net bir biçimde belirlenecek.

DÜZENLEME KESİNLEŞTİ Mİ?

Öte yandan henüz kesin bir karar olmadığı da belirtilirken, gerçekleştirilen çalışmaların temel hedefinin üretim, istihdam ve çalışanların refahı arasında kalıcı bir denge tesis edecek en uygun modeli belirlemek olduğu ifade edildi.