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2026 KPSS lisans geç başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM tarihleri açıkladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumu için normal başvuru dönemi tamamlandı. ÖSYM, başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru tarihlerini açıkladı. İşte detaylar…

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Eklenme 16.07.2026 - 15:02
Güncellenme 16.07.2026 - 22:38
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Devlet kurumlarında görev yapmak isteyenlerin yıl boyunca hazırlanarak girdiği Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) lisans oturumuna başvurular 1-13 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuruyu kaçıran adaylar için ise ikinci bir şans olarak bilinen geç başvuru tarihleri ise belli oldu. Memur adaylarının kafasında ise geç başvuru tarihleri ve beraberinde yapılması gerekenler yer alıyor.

2026 KPSS lisans geç başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, KPSS lisans geç başvuru işlemleri 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 23 Temmuz Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

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KPSS geç başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Adaylar, KPSS geç başvuru işlemleri için ÖSYM Adayl İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle beraber giriş yapabilirleri.

Belirlenen sürenin dışında yeni bir başvuru açılmayacağını hatırlatmakta fayda var.

2026 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, KPSS’nin Genel Yetenek-Genel Kültür (GYGK) oturumundan 800 TL, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) her bir oturumu için 500 TL ödeme belirlemişti. Geç başvuru ücretinin ise bu ücretlerin yüzde 50 fazlası olacağı açıklandı. Yani GYGY için geç başvuru ücreti 1200 TL, ÖABT oturumunun her birinin başvuru ücreti ise 750 TL olacak.

Geç başvuru günlerinde sınav ücreti banka şubeleri aracılığıyla yatırılamayacak. Ödemeler yalnızca ÖSYM’nin e-İŞLEMLER sistemi içerisindeki “Ödemeler” bölümünden kredi kartı veya banka kartıyla gerçekleştirilebilecek.

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