Kıdem tazminatı alacaklar dikkat: Sigorta giriş tarihi her şeyi değiştiriyor

Milyonlarca çalışan için kıdem tazminatında sigorta giriş tarihinin büyük önem arz ettiği belirtildi.

Akşam gazetesi yazarı Okan Günay Bülbül, kıdem tazminatı alarak işten ayrılma koşullarına yönelik kaleme aldığı yazıda, 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 prim günü koşulunun herkes için geçerli olmadığını vurguladı.

İLK SİGORTA GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Çalışanların hangi kurallara tabi olacağı, buna göre çalışanların hangi kurallara tabi olacağı, ilk sigorta giriş tarihine göre farklılık gösteriyor. Bülbül, çalışanların hangi kurallara tabi olacağını, ilk sigorta giriş tarihine göre farklılık gösterdiğini duyurdu.

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15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ VE 3 BİN 600 PRİM GÜNÜ

Buna göre, 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 600 prim günü koşulu geçerli olurken, bu şartları sağlayanlar emeklilik yaşını beklemeden Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alacakları belgeyle işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor.

BU KİŞİLER İKİ ŞEKİLDE TAZMİNAT ALABİLİYOR

Fakat ilk sigorta giriş tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ise iki farklı şekilde kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Bu kapsamda çalışanların ya 7 bin prim gününü sağlaması ya da 25 yıl sigortalılık süresiyle beraber 4 bin 500 prim günü şartını taşıması gerekiyor.

PRİM GÜN SAYISI 5 BİN 400’E KADAR YÜKSELİYOR

1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olanlarda ise farklı bir uygulama geçerli oluyor. Bu kişiler 25 yıllık sigortalılık süresi şartına tabi olmazken, ilk işe giriş tarihine göre belirlenen prim günü koşulunu sağlaması gerekiyor.

Örneğin 1 Mayıs-31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı olan çalışanlar için 4 bin 600 prim gününün sağlanması yeterli olurken, sonraki yıllarda bu sayı aşamalı bir şekilde 5 bin 400 güne kadar tırmanıyor.

BİR GÜNLÜK SİGORTA GİRİŞ FARKLI BİLE ETKİLİ

Öte yandan, sadece bir günlük sigorta giriş farkı bile koşulları değiştirebiliyor. Bu kapsamda 30 Nisan 2008 tarihinde sigortalı olan biri için 25 yıl sigortalılık ve 4 bin 500 prim günü şartı gerekirken, 1 Mayıs 2008 tarihinde sigortalı olan bir kişi için 25 yıl koşulu gerekmiyor ve 4 bin 600 prim günü yeterli oluyor.

BU KİŞİLER TEKRAR TAZMİNAT ALABİLİYOR

Aynı zamanda Yargıtay içtihatlarına göre, yaş haricindeki emeklilik koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alma hakkı aynı gerekçeyle bir defa kullanılabiliyor. Fakat kişi emeklilik yaşını sağlamasının ardından son işyerinde minimum bir yıllık kademeye sahip olması durumunda emeklilik sebebiyle tekrar kıdem tazminatı alabiliyor.