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ABD’nin en büyük hazinesi 140 yıldır toprak altında: Beale Şifreleri çözülemiyor

ABD’nin Virginia eyaletinde gömülü olduğu öne sürülen ve devasa bir hazineyi işaret ettiği sanılan üç şifreli belge, 140 yıldır kriptograf uzmanlarına, bilgisayarlara ve hazine avcılarına meydan okuyor. Bugüne kadar şifrelerden yalnızca birinin çözülebildiği ifade edildi.

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Eklenme 18.07.2026 - 14:17
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ABD tarihinin en büyük gizemlerinden birisi olan Beale Şifreleri, tam olarak 140 yıldır çözülemeyen sırrının ardında milyonlarca dolarlık bir hazinenin kapısını aralıyor. Virginia eyaletindeki bu gizemli belgelerin sırrının çözülmesi durumunda, tonlarca altın, gümüş ve değerli mücevherlerden oluşan servetin yeri ortaya çıkacak.

Tarihi gizem halen çözülemedi

1817 yılında başlayan bu hikayede Thomas J. Beale ve beraberindeki 30 kişilik ekip, batıya yaptıkları yolculukları esnasında zengin maden yataklarından çıkardıkları 1,3 ton altın, 2,3 tondan fazla gümüş ve mücevherleri Virginia’nın Bedford County bölgesine taşıdı. Beale, bu hazineleri toprağın 1,8 metre altına gömmesinin ardından hazinenin yerini gösteren üç şifreli bir belge hazırladı.

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Her şifrede farklı bilgiler var

Birinci şifre hazinenin tam yerini, ikinci şifre servetin miktarını, üçüncü şifre ise mirasçıların isimlerini içerdiği iddia ediliyor. Belgeler, kilitli bir demir kutu içinde otel sahibi Robert Morriss’e emanet edildi. Beale, şifrelerin anahtarını daha sonra göndereceğini söyleyerek bir daha ortalarda görünmedi.

140 yılda sadece bir şifre çözüldü

Morriss’in yıllar sonra açtığı kutudaki belgelerden ikincisi, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin yardımıyla deşifre edildi. Çözülen şifre, hazinenin varlığı ve Bedford County’de saklandığı kesin hale geldi. Fakat çözülen şifre ikinci şifre olduğu için birinci şifrede yer alan hazinenin konumu ile üçüncü şifrede yer alan mirasçıların ismi halen bilinmiyor.

Birinci ve üçüncü şifre, ne klasik yöntemlerle ne de modern teknolojilerle çözülebilmiş değil.

Tarihin en büyük hazinesi mi, sadece bir oyun mu?

Güncel tarihi kayıtlar, Thomas J. Beale’in varlığını kanıtlayamıyor. 1885’te yayımlanan tek bir kitap üzerinden ortaya çıktığı söylenen hikayenin, kitabın satışını artırmak amacıyla uydurulmuş bir hikaye olduğu da ihtimaller arasında. Ancak hazine avcıları, Virginia topraklarındaki 43 milyon dolarlık servetin var olduğunu ve halen bulunmayı beklediği düşünüyor.

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