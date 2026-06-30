Gero arınma nedir ? Yaşlı bakım teknikerlerinin görevleri nelerdir?

Ülkemizin nüfusu giderek artmakta ve gelişmiş ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Gelişmiş ülke olma yolunda ilerlerken yaşlı nüfusumuz da devamlı artmaktadır. Bu durumun sebebi doğum oranının düşmesi ve yaşam kalitesinin artması ile ömrün uzamasıdır. Bazı yaşlılar yaşına göre dinç, sağlıklı ve bakıma muhtaç olmasa da maalesef bazı yaşlılar da kendi işlerini bile yapamayacak duruma gelebilmektedir.

İşte böyle zamanlarda yaşlı bakım teknikerleri, yaşlı bakım elemanları zor durumda olup bakıma ihtiyaç duyan yaşlı bireylerin ağız ve diş bakımı gibi günlük bakımlarını, tırnak kesme, banyo yaptırma gibi haftalık kişisel bakımlarını yapmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda yaşlı bireylerin istismardan korunmasını, tıbbi bakımının yapılmasını ve sosyal aktivitelere mümkün oldukça katılmalarını sağlarlar.

Yaşlı bakım teknikerleri

Yaşlı bakım teknikerlerinin fiziksel ve duygusal anlamda çok emek gerektiren çaba gerektiren bir mesleğe hizmet ettiklerini söyleyebiliriz. Çalışma şartlarının güzel tarafları olduğu gibi zor tarafları da vardır. Örneğin huzurevindeki personel eksikliğinden dolayı yaşlı bakım teknikerlerinin üzerine düşen görevler çok fazla ve iş yükleri ağırdır.

Haber Devam Ediyor

Üstelik yaşlıların memnuniyetsizliği, yaşlı yakınlarının memnuniyetsiz tavırları, sürekli hesap sormaları, bazen aşağılayıcı cümleler söylemeleri, iş arkadaşlarıyla aralarındaki çatışmalar, maaşlarının yetersiz oluşu zaman zaman yaşlı bakım teknikerlerinin sosyal, ekonomik, fiziksel ve ruhsal olarak çökmelerine, bunalmalarına, kendilerini değersiz ve gereksiz hissetmelerine sebep olabilmektedir. Bu örneklerden bile yola çıkarak yaşlı bakım teknikerlerinin zamanla tüm moral ve motivasyonlarının düştüğünü, fazlasıyla yıprandıklarını anlayabiliriz.

Özellikle uzun yıllar boyunca çalışan yaşlı bakım elemanları çok yıpranmakta, umutsuzluğa kapılmakta, depresif düşünceler ve psikolojik hastalıklara yakalanmaktadır. Bu kadar çöküşün en büyük nedenleri yaşlı yakınları ve bakımı yapılan yaşlıların yaşlı bakım teknikerlerini takdir etmemeleri, yaptıklarını, çabalarını görmezden gelmeleri, motive etmemeleri ve maaşlarının çok düşük olması olarak sıralanabilir. Neyseki bu durumlardaki yaşlı bakım elemanlarının imdadına gero arınma yetişmektedir.

Gero arınma Nedir ?

Gero arınma kavramını en kısa hali ile uzaklaşma, yenilenme diye tanımlayabiliriz. gero arınma ile yaşlı bakım elemanlarının işinden ve ortamdan bir süre uzaklaşarak zihnini, kendini yenileme ve canlanmayla birlikte kaybettikleri moral ve motivasyonları yeniden kazanmaları mümkün. Yaşlı bakım teknikerleri ortamdan bir süre uzaklaşarak dinlenmiş, yorgunluklarını atmış ve daha kaliteli hizmet verebilecek hale gelmiş olurlar.

Yani gero arınma sayesinde hem daha iyi hizmet verip yaşlıları ve yaşlı yakınlarının memnuniyetini kazanabilir hem de kendilerine fiziksel ve psikolojik güç moral, motivasyon depolayabilir. Bu sayede bakıma muhtaç olan yaşlı bireyler daha mutlu olacak, yaşlı yakınları yaşlılarına daha kaliteli hizmet verildiği için yapılan bakımdan, ilgi ve alakadan memnun kalacaktır. Tüm bunlarla birlikte yaşlı bakım teknikerleri de dinlenmiş, tazelenmiş ve canlanmış olarak geri dönüp işlerini daha fazla dikkat, önem ve titizlikle yaptıklarından dolayı iş hayatlarında ve günlük hayatlarında çok daha iyi hissedecek, depresif düşüncelerden uzaklaşacak ve daha mutlu olacaklardır.