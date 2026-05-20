HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7282 +%0.33
TRY EUR
EURO
53,0869 -%-0.09
STERLİN
61,5778 +%0.85
BİTCOİN
₺3.540.620 -%-0.26
ETHEREUM
₺97.391,00 -%-0.21
ALTIN
6.655,21₺ -%-0.04
Anasayfa/Son Dakika/AFAD Duyurdu! Malatya’da Deprem Oldu

AFAD Duyurdu! Malatya’da Deprem Oldu

AFAD verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7,03 km derinlikte kaydedildi.

Oluşturan
Eklenme 20.05.2026 - 09:15
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News
Akdeniz'de Deprem Oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 20 Mayıs 2026 sabah saatlerinde Malatya’da deprem kaydedildi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak belirlenen sarsıntının büyüklüğü 5,6 olarak ölçüldü.

Depremin saat 09.00’da gerçekleştiği, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Meydana gelen deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede kısa süreli panik yaşanırken, yetkili kurumlar saha tarama çalışmalarına başladı.

AFAD ve ilgili ekiplerin bölgedeki gelişmeleri takip ettiği, olası hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Son Dakika

İşte CHP’de Mutlak Butlanın Gerekçeli Nedenleri!

11 saat önce
Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy’un İddianamesi Tamamlandı: 65 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor!

1 gün önce
Son Dakika

Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

4 gün önce
Son Dakika

Beşiktaş’ta İki Otomobil Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı

4 gün önce
Üsküdar Belediyesi’ne Yönelik Soruşturmada 2. Dalga Operasyonu
Son Dakika

Üsküdar Belediyesi’ne Yönelik Soruşturmada 2. Dalga Operasyonu

7 gün önce
Gündem

İBB İhale Soruşturmasında Yeni Operasyon: 3 İlde Eş Zamanlı Baskın

7 gün önce