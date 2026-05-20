AFAD Duyurdu! Malatya’da Deprem Oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 20 Mayıs 2026 sabah saatlerinde Malatya’da deprem kaydedildi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak belirlenen sarsıntının büyüklüğü 5,6 olarak ölçüldü.

Depremin saat 09.00’da gerçekleştiği, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Meydana gelen deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede kısa süreli panik yaşanırken, yetkili kurumlar saha tarama çalışmalarına başladı.

AFAD ve ilgili ekiplerin bölgedeki gelişmeleri takip ettiği, olası hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.