Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Birçok İlde Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs tarihine ilişkin güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz kıyılarının bazı bölümleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında kalan birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yetkililer, özellikle İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ve İç Anadolu’nun kuzey ile doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini bildirdi. Osmaniye çevresi ile Adana’nın kuzey ve doğu ilçelerinde, ayrıca Kahramanmaraş’ın batısında yağışların kısa süreli olarak şiddetini artırabileceği ifade edildi.

İstanbul’da Yağış Gün Boyunca Etkili Olacak

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da hava sıcaklığı gün içinde 21 derece civarında seyredecek. Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri bekleniyor.

Uzmanlar, hafta boyunca etkisini sürdürecek yağışlı sistem nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kuvvetli Yağış Beklenen İller

Aşağıdaki illerde gün içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimali bulunuyor:

Bölge Kuvvetli Yağış Beklenen İller Marmara Bursa, Balıkesir, Tekirdağ Ege Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar İç Anadolu Ankara, Çankırı, Eskişehir Akdeniz Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay Batı Karadeniz Bolu, Düzce, Kastamonu

İl İl Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji’nin paylaştığı verilere göre bazı büyükşehirlerde beklenen hava durumu şöyle:

İl En Düşük / En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu İstanbul 14°C / 21°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı Ankara 11°C / 18°C Yer yer kuvvetli sağanak İzmir 14°C / 25°C Aralıklı sağanak yağışlı Bursa 14°C / 23°C Kuvvetli gök gürültülü sağanak Antalya 16°C / 23°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı Eskişehir 11°C / 19°C Yerel kuvvetli sağanak Trabzon 13°C / 19°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır 10°C / 25°C Öğleden sonra sağanak yağışlı

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde çok bulutlu hava beklenirken, İstanbul, Sakarya ve Kırklareli çevresinde sağanak yağış görülecek. Bursa ve Balıkesir’de yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi

İzmir, Manisa ve Muğla’da aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. İç kesimlerde yağışların etkisi daha yoğun hissedilecek.

Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı öne çıkıyor. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde yağışların yer yer şiddetli olabileceği belirtildi.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Konya ve Eskişehir’de gün boyunca aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde yağışların kuvvet kazanabileceği bildirildi.

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak geçişleri beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Doğu Anadolu’nun bazı illerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel yağış tahmini yapıldı.

Meteoroloji’den Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu duyurularını takip etmelerini istedi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.