Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Birçok İlde Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs tarihine ilişkin güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz kıyılarının bazı bölümleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında kalan birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yetkililer, özellikle İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ve İç Anadolu’nun kuzey ile doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini bildirdi. Osmaniye çevresi ile Adana’nın kuzey ve doğu ilçelerinde, ayrıca Kahramanmaraş’ın batısında yağışların kısa süreli olarak şiddetini artırabileceği ifade edildi.
İstanbul’da Yağış Gün Boyunca Etkili Olacak
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da hava sıcaklığı gün içinde 21 derece civarında seyredecek. Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri bekleniyor.
Uzmanlar, hafta boyunca etkisini sürdürecek yağışlı sistem nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Kuvvetli Yağış Beklenen İller
Aşağıdaki illerde gün içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimali bulunuyor:
|Bölge
|Kuvvetli Yağış Beklenen İller
|Marmara
|Bursa, Balıkesir, Tekirdağ
|Ege
|Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar
|İç Anadolu
|Ankara, Çankırı, Eskişehir
|Akdeniz
|Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay
|Batı Karadeniz
|Bolu, Düzce, Kastamonu
İl İl Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji’nin paylaştığı verilere göre bazı büyükşehirlerde beklenen hava durumu şöyle:
|İl
|En Düşük / En Yüksek Sıcaklık
|Beklenen Hava Durumu
|İstanbul
|14°C / 21°C
|Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
|Ankara
|11°C / 18°C
|Yer yer kuvvetli sağanak
|İzmir
|14°C / 25°C
|Aralıklı sağanak yağışlı
|Bursa
|14°C / 23°C
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak
|Antalya
|16°C / 23°C
|Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
|Eskişehir
|11°C / 19°C
|Yerel kuvvetli sağanak
|Trabzon
|13°C / 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Diyarbakır
|10°C / 25°C
|Öğleden sonra sağanak yağışlı
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde çok bulutlu hava beklenirken, İstanbul, Sakarya ve Kırklareli çevresinde sağanak yağış görülecek. Bursa ve Balıkesir’de yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi
İzmir, Manisa ve Muğla’da aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. İç kesimlerde yağışların etkisi daha yoğun hissedilecek.
Akdeniz Bölgesi
Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı öne çıkıyor. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde yağışların yer yer şiddetli olabileceği belirtildi.
İç Anadolu Bölgesi
Ankara, Konya ve Eskişehir’de gün boyunca aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde yağışların kuvvet kazanabileceği bildirildi.
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak geçişleri beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Doğu Anadolu’nun bazı illerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel yağış tahmini yapıldı.
Meteoroloji’den Vatandaşlara Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu duyurularını takip etmelerini istedi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.