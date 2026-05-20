Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? 20 Mayıs 2026 Güncel Döviz Kurları

İç ve dış piyasalardaki gelişmeler döviz kurlarındaki hareketliliği sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatlarını takip ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde dolar/TL yukarı yönlü seyrini korurken, euro/TL tarafında sınırlı düşüş kaydedildi.
Bankalararası piyasada sabah saatleri itibarıyla dolar kuru 45,5739 TL alış ve 45,5908 TL satış seviyesinden işlem gördü.
Euro kuru ise aynı saatlerde 52,9017 TL alış, 52,9593 TL satış fiyatıyla piyasada yer aldı.
Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve yurt içi ekonomik veriler döviz piyasalarında fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.
Finans piyasalarında gün içerisinde yaşanacak gelişmelerin döviz kurlarında yeni hareketlilik oluşturabileceği ifade ediliyor.