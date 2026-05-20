Aslıhan Malbora Sorumlu Tutulduğu Eşref Rüya Finali Hakkında Konuştu

Aslıhan Malbora, Eşref Rüya dizisinin erken finaliyle ilişkilendirilen iddiaları reddetti. Oyuncu, hakkındaki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve sürece dahil olmadığını belirtti.

Eklenme 20.05.2026 - 09:11
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Eşref Rüya” dizisinin erken final kararı sonrası gündeme gelen iddialara ilişkin oyuncu Aslıhan Malbora açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde yer alan bazı söylemlerde, dizinin final süreciyle Malbora’nın ilişkilendirildiği öne sürülmüştü.

Ortaya atılan iddialar arasında, oyuncunun özel hayatı nedeniyle sette bulunduğu ve bu durumun yapım sürecini etkilediği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Ancak bu iddialar, Malbora tarafından net bir şekilde reddedildi.

“Süreçle Hiçbir İlgim Yok”

Aslıhan Malbora, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, yapım sürecine müdahil olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Oyuncu hakkında yer alan, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile partneri Demet Özdemir’i kıskandığına dair söylemlerin ise spekülatif olduğu ve herhangi bir dayanağının bulunmadığını dile getirdi.

Malbora’nın açıklamasında, kendisiyle ilişkilendirilen yorumların gerçek dışı olduğu ve yapım sürecine dair alınan kararlarda herhangi bir rolünün bulunmadığı vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Sürekli sete gidiyormuşum falan… Kim söylüyor? Lütfen gidip yetkili birine sorun. Zaten cevabı alacaksınız. Maalesef insanlar artık çok kötüleşmiş ve art niyetleşmiş. Hiç öyle bir şey yok. Benle hiç ilgisi yok. Zaten koca koca işlerin herhalde benimle ilgisi olamaz.”

Dizinin Final Süreci Hakkında Resmi Açıklama Bulunmuyor

“Eşref Rüya” dizisinin planlanandan önce sona ermesine ilişkin farklı iddialar gündeme gelirken, yapım ekibi veya kanal tarafından final kararının gerekçesine dair resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı.

Süreçle ilgili tartışmalar kamuoyunda devam ederken, dizinin final nedeni hakkında farklı görüşler dile getirilmeye devam ediyor.

