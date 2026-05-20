Anasayfa/Spor/Beşiktaşlı Futbolcunun Ehliyetine 1 Ay Süreyle El Konuldu!

Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu’na, Elazığ’da hız yaptığı gerekçesiyle 20 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

Eklenme 20.05.2026 - 09:54
Beşiktaş’ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Elazığ’da 163 kilometre hızla ilerlerken radara yakalandı. Bu nedenle siyah-beyazlı takımın genç yıldızına 20 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

Hekimoğlu’nun, aile ziyaretinin ardından Bingöl’den Elazığ’a giderken Kovancılar bölgesinde saatte 163 kilometre hızla ilerlediği belirlendi. Radara takılan siyah-beyazlı futbolcu, polis ekipleri tarafından durduruldu.

BABAANNESİNİ HASTANEYE YETİŞTİRMEK İSTEDİ

Genç futbolcuya yüksek hız nedeniyle 20 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 30 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

Hekimoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek amacıyla hız yaptığını söyledi.

Beşiktaş altyapısında yetişen Hekimoğlu, takımın gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Son dönemde performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun, formunu koruması halinde önümüzdeki yıllarda yurt dışındaki büyük takımlarda forma giyebileceği değerlendiriliyor.

