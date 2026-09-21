HaberX
AnasayfaGündemAfra Saraçoğlu gözaltına alındı: İşte sebebi

Afra Saraçoğlu gözaltına alındı: İşte sebebi

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

Oluşturan
Eklenme 21.09.2026 - 14:43
Güncellenme 21.09.2026 - 14:54

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde gözaltı kararı verilmişti.

Saraçoğlu ise gözaltı kararının ardından yaptığı açıklamada iş için yurt dışında olduğunu ve en kısa zamanda Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bugün havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

SARAÇOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Gözaltı kararının verildiği gün açıklama yapan Saraçoğlu, şu ifadelere yer vermişti:

Haber Devam Ediyor
İlaç kutularında prospektüs dönemi sona eriyor! Dijital prospektüs geliyor!
Gündem
İlaç kutularında prospektüs dönemi sona eriyor! Dijital prospektüs geliyor!
Yeni yılda başlayacak uygulamayla beraber ilaç kutularında basılı prospektüsün yer almayacağı ve kutu üzerindeki karekod okutularak dijital prospektüse erişileceği belirtildi.
Subü Ferizli Myo’nun Yeni Hizmet Binası Açıldı
Gündem
Subü Ferizli Myo’nun Yeni Hizmet Binası Açıldı
Açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, SUBÜ'nün hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, bu gelişime...

“Bugün basına yansıyan ve pek çok meslektaşımla beraber adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an ülkemde değilim.

Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru biçimde ilerleyebilmesi amacıyla en kısa sürede Türkiye’ye dönerek adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam.”

Saraçoğlu bu açıklamayı yapmasının ardından birkaç gün sonra Türkiye’ye döneceği tahmin edilmişti. Ünlü oyuncu, bugün Türkiye’ye dönmesinin ardından havalimanında gözaltına alındı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1998’de Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, ilk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamlamıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nü kazanan Saraçoğlu, bu bölümü dondurarak 2016’da ‘İkinci Şans’ filmiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Genç oyuncu, kısa sürede kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasının ardından 2018’de dünyaca ünlü bazı şirketlerin reklam yüzü olmuştur.

Kariyerinde birçok projede yer alan Saraçoğlu, özellikle ‘Yalı Çapkını’ dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.

İlginizi Çekebilir

Gündem

Kurtlar Vadisi dizisinin ‘Ömer Baba’sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek

3 saat önce
Gündem

İlaç kutularında prospektüs dönemi sona eriyor! Dijital prospektüs geliyor!

2 gün önce
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan erken seçim öngörüsü: Tarih verdi

4 gün önce
Gündem

Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur hakkında Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltı kararı

4 gün önce
Magazin

Kadir İnanır’ın vasiyeti yarın açılıyor: Mal varlığı neler?

5 gün önce
Gündem

Resmî Gazete’de yayımlandı: Kasaplarda hazır kıyma satışı sona erdi

5 gün önce