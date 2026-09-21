Afra Saraçoğlu gözaltına alındı: İşte sebebi

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmiştir.

tarafından ünlü oyuncu hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmiştir. Afra Saraçoğlu, gözaltı kararının ardından yurt dışında olduğunu belirterek Türkiye'ye döneceğini ve adli makamlarla iş birliği yapacağını açıklamıştır.

Gözaltı kararının ardından Türkiye'ye dönen Saraçoğlu, havalimanında gözaltına alınmıştır; kendisi 1998'de doğmuş ve kariyerine 2016'da başlamıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde gözaltı kararı verilmişti.

Saraçoğlu ise gözaltı kararının ardından yaptığı açıklamada iş için yurt dışında olduğunu ve en kısa zamanda Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bugün havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

SARAÇOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Gözaltı kararının verildiği gün açıklama yapan Saraçoğlu, şu ifadelere yer vermişti:

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“Bugün basına yansıyan ve pek çok meslektaşımla beraber adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an ülkemde değilim.

Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru biçimde ilerleyebilmesi amacıyla en kısa sürede Türkiye’ye dönerek adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam.”

Saraçoğlu bu açıklamayı yapmasının ardından birkaç gün sonra Türkiye’ye döneceği tahmin edilmişti. Ünlü oyuncu, bugün Türkiye’ye dönmesinin ardından havalimanında gözaltına alındı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1998’de Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, ilk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamlamıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nü kazanan Saraçoğlu, bu bölümü dondurarak 2016’da ‘İkinci Şans’ filmiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Genç oyuncu, kısa sürede kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasının ardından 2018’de dünyaca ünlü bazı şirketlerin reklam yüzü olmuştur.

Kariyerinde birçok projede yer alan Saraçoğlu, özellikle ‘Yalı Çapkını’ dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.