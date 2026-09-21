Muhammed Salah hız sınırını aştı: 6 ay araç kullanma yasağı

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Trabzonspor’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, 400 bin sterlinlik Rolls-Royce aracıyla hız sınırını aşarken görüntülenmesinin ardından araç trafikten men edildi.

HIZ KAMERASINA YAKALANDI

Salah, mart ayında İngiltere’nin kuzeybatı bölgesindeki tarihi bir kontluk olan Cheshire’ın Wilmslow bölgesinde elektrikli Rolls-Royce Spectre aracıyla mobil hız kamerasına yakalandı.

LİVERPOOL’DAN AYRILMADAN ÖNCE YAŞANDI

Mısırlı yıldızın aracın direksiyonunda kimin olduğunu polise bildirmezken, söz konusu olay, Salah’ın geçtiğimiz sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını açıklamasından sadece 2 gün sonra meydana gelmişti.

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6 AY ARAÇ KULLANMA YASAĞI

Salah, yaşadığı malikanesine gönderilen iki mahkeme celbine de cevap vermezken, şu an Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcuya 6 ay araç kullanma yasağı ve 660 sterlin para cezası verildi.

Aynı zamanda yıldız futbolcunun 120 sterlin mahkeme masrafıyla 264 sterlin mağdur ek ücretini ödemesine karar verildi.

GEÇMİŞDE DE BENZER İHLALLER YAŞADI

Mısırlı yıldız, geçmişte de benzer hız ihlalleri yaparken, 2022’de İngiltere’nin kuzeybatısında, Greater Manchester metropoliten kontluğuna bağlı büyük bir kasaba olan Stockport’ta Ferrari F8 Tributo marka aracıyla 50 mil hız sınırının olduğu bir yolda saatte 63 mil hızla giderken yakalanmıştı.

EHLİYETİNE 3 CEZA PUANI İŞLENMİŞTİ

Salah’a o olaydan sonra 200 sterlin para cezası verilmiş, ehliyetine ise 3 ceza puanı işlenmişti.

YETERLİ DELİL BULUNAMAMIŞTI

Salah, 2018’de de Anfield yakınlarında direksiyon başındayken cep telefonu kullanıyor gibi görünmesinin ardından gündeme bomba gibi düşmüş fakat polis, yeterli delil olmadığını açıklayarak herhangi bir işlem yapmamıştı.

Premier Lig tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu unvanına erişen 34 yaşındaki Mısırlı futbolcunun Türkiye’de de herhangi bir kural ihlali yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.