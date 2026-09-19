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İlaç kutularında prospektüs dönemi sona eriyor! Dijital prospektüs geliyor!

Yeni yılda başlayacak uygulamayla beraber ilaç kutularında basılı prospektüsün yer almayacağı ve kutu üzerindeki karekod okutularak dijital prospektüse erişileceği belirtildi.

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Eklenme 19.09.2026 - 17:24

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ilaç kutularında yeni bir düzenleme yapılacağını duyururken, kutularda basılı prospektüs döneminin sona ereceğini ve dijital prospektüs döneminin başlayacağını açıkladı.

İLACA DAİR BİLGİLER DİJİTAL PROSPEKTÜSTE YER ALACAK

Yeni düzenlemeyle beraber vatandaşlar ilaçların kullanım şekli, dozajı, yan etkileri ve diğer kullanım bilgilerine kutu üzerindeki kare kodu okutarak elektronik ortamda ulaşabilecek.

UZMANLARDAN UYARI

Son zamanlarda bazı ilaç kutularından basılı prospektüs çıkmaması vatandaşların tepkisine neden olurken; uzmanlar ise, kutuda basılı prospektüs olmamasının tek başına ilacın sahte, açılmış veya mevzuata aykırı olduğu anlamına gelmediğine vurgu yaptı.

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1 OCAK 2027’DE BAŞLIYOR

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ilaç kutusunun dış ambalajındaki karekod okutularak ilaca ilişkin güncel dijital prospektüs görüntülenebilecek. Vatandaşlar böylece basılı prospektüse gerek kalmadan dijital prospektüsle ilaca ilişkin verilere ulaşabilecek.

KAREKOD ÇIKMAZSA NE OLACAK?

İlaç kutularında basılı prospektüsün olmaması ve karekod üzerinden dijital prospektüse erişilememesi durumunda tüketicilerin ilacı satın aldıkları ruhsat sahibi ilaç şirketi ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

BİLGİLER GÜNCEL KALACAK

Yeni uygulamayla beraber ilaç kullanım bilgilerinin güncel kalması ve tüketicilerin bu bilgilere daha kolay bir şekilde erişilebilmesi amaçlanıyor. Ayrıca basılı prospektüs kullanımının azaltılmasıyla kâğıt israfının engellenmesi hedefleniyor.

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