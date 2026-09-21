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Kurtlar Vadisi dizisinin ‘Ömer Baba’sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik tekrar soruşturma başlatılırken, Kurtlar Vadisi dizisinin ‘Ömer Baba’sı Emin Olcay da soruşturma kapsamında ifade verecek.

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Eklenme 21.09.2026 - 17:29
Güncellenme 21.09.2026 - 18:39

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik yeniden soruşturma başlatıldı. 

DİZİDEKİ SAHNELER İNCELENDİ 

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik incelemeler devam ederken, dizideki bazı sahneler ile ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakterinin gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği masaya yatırıldı

SENARİSTLER İFADE VERMİŞTİ 

Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Daha sonra Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak ise ifadeye çağrılırken, son olarak dizideki ‘Ömer Baba’ karakterini canlandıran Emin Olcay da soruşturma çerçevesinde ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı

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‘ÖMER BABA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

Dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Olcay, Sabah gazetesine verdiği röportajda dizi setinde yaşadıklarını anlatmış ve yönetmen Osman Sınav’ın diziden ayrılışından Şaşmaz kardeşlerle yaşadığı sorunlara kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu

SETTE YAŞADIKLARINI ANLATTI 

Olcay, konuya yönelik yaptığı açıklamada, dizi setinde yaşadıklarını ve Osman Sınav’ın diziden ayrılış sürecini anlatırken, Sınav’ın yeni sezon öncesinde ekip kahvaltında diziyi bırakacağını açıklamasının kendilerini şaşırttığını ifade ederek, ünlü yönetmenin kendisi ve eşi Hayat Olcay’ın projede kalmasını talep ettiğini belirtti.

“ŞAŞMAZ KARDEŞLERLE SORUNLAR YAŞADIM” 

Sınav’ın diziden ayrılmasından sonra dizinin senaryosunun değiştiğini belirten Olcay, yapımın daha politik bir çizgiye yöneldiğini iddia etti. Olcay, röportajında Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerle problemler yaşadığını, ücretinin düşük olduğunu ve sette mobbinge maruz kaldığını savunurken, dizi hakkında gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasına yönelik geçmişte yaşanan olayların tüm yönleriyle açığa çıkarılması gerektiğine vurgu yapmıştı.

“İYİ Kİ OYNAMIŞIM” 

Sette yaşadığı problemler yüzünden zaman zaman dizide rol aldığı için pişmanlık duyduğunu vurgulayan Olcay, Ömer Baba karakterinin gördüğü ilgi nedeniyle “İyi ki oynamışım” dediğini belirtmişti.

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