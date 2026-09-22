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Kaşif Kozinoğlu’nun tutuklamaya sevk eden savcının kim olduğu ortaya çıktı

Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklanması sürecinde dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı.

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Eklenme 22.09.2026 - 14:41
Güncellenme 22.09.2026 - 17:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan belgede eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun “silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, ele alma, çalma” suçlamaları doğrultusunda tutuklanması istenmişti.

ZEKERİYE ÖZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kaşif Kozinoğlu’nu tutuklamaya sevk eden savcının FETÖ’den firari Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı.

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından imzalanan yazıda suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suç için öngörülen cezanın üst haddi gerekçe gösterildi.

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MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev alan Zekeriya Öz’e yönelik ilerleyen sonraki dönemlerde FETÖ/PDY çerçevesinde soruşturmalar gerçekleştirilirken, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 2015’te meslekten ihraç edilen Öz hakkında 17 Aralık soruşturmasına yönelik birçok suçlamalarla dava açılmıştı.

Öz hakkında ilgili dava çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli suçlardan toplam 27 yıl 6 aydan 72 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ALMANYA’YA MI KAÇTI?

Zekeriya Öz hakkında 2015’te yakalama kararı çıkarılırken, Öz’ün Almanya’ya kaçtığı öne sürülmüştü. Türkiye’de süren yargı süreçleri olan Öz’ün firari olarak arandığı biliniyor.

YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine yönelik soruşturma geçtiğimiz günlerde yeniden başlatılırken, Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar askıya alındı.

Soruşturma çerçevesinde Kozinoğlu’nun cezaevinde olduğu süreçte görev alan bazı şahıslara yönelik adli işlemler yapıldı.

ENVER ALTAYLI TUTUKLANDI

Öte yandan Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne yönelik soruşturma kapsamında bugün Fetullahçı terör örgütü FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı.

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