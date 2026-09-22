HaberX
AnasayfaEkonomiİstanbul’da metro ve tramvayda ücret iadesi dönemi: Ne zaman başlayacak?

İstanbul’da metro ve tramvayda ücret iadesi dönemi: Ne zaman başlayacak?

İstanbul'da metro ve tramvaylarda mesafeye dayalı ücretlendirme sistemine geçiş yapılacağı öğrenildi. Böylece metrobüste uygulanan modele benzer bir şekilde kısa mesafe yolculuk yapan yolculara ücretin bir kısmı iade edilecek.

Oluşturan
Eklenme 22.09.2026 - 12:11

İstanbul’da metro ve tramvaylarda ücretlendirme sisteminin değiştirilmesine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Uygulanacak modelle beraber yolcuların ödeyeceği tutarın yolculuk yaptıkları mesafeye göre belirleneceği ve tutarın bir kısmının yolculuğun sonunda iade edileceği belirtildi.

METROBÜSLERDE DE UYGULANIYOR

Güncel olarak metrobüslerde de uygulanan sisteme benzer bir şekilde kısa mesafeli yolculuklarda ücretin bir bölümü yolcuya iade edilecek. Konuya yönelik düzenleme için çalışmalar hız kazanırken, metrobüslerde kullanılan ücret iade otomatlarının metro ve tramvay hatlarında uygulanacağı düşünülüyor.

NTV’nin haberine göre, bir süredir gündemdeki proje çerçevesinde bazı istasyonlardaki hazırlıklarda sona gelindi.

Haber Devam Ediyor
Samsung Galaxy S26 serisine zam geldi: İşte yeni fiyatlar
Teknoloji
Samsung Galaxy S26 serisine zam geldi: İşte yeni fiyatlar
Samsung'un amiral gemisi olarak bilinen Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'nın Türkiye fiyatlarının zamlandığı öğrenildi. Gelen zammın ardından güncel fiyatlar merak konusu oldu.
Emekli maaşına ek zam: Tarih verildi
Ekonomi
Emekli maaşına ek zam: Tarih verildi
TÜİK'in yılın ilk yarısının enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber milyonlarca memur ve emeklisinin maaşlarına zam gelirken, SGK uzmanı Özgür Erdursun ise emekli maaşına ek zam gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

GÜNCEL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Güncel uygulamada metro ve tramvaylarda yolculuğun uzunluğuna bakılmadan aynı ücret geçerli olurken, tarifeye göre tam bilet 46,2 TL, öğrenci bileti 22,55 TL, 30 yaşından gün almış öğrenciler için bilet 41,58 TL, sosyal bilet ise 33,08 TL olarak uygulanıyor.

Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesiyle beraber ücret yolcunun bindiği ve indiği durak arasındaki mesafeye göre farklılık gösterecek.

YENI UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni uygulamanın hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmazken, projeye yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Teknik hazırlıklar ve altyapı çalışmalarının sona ermesiyle beraber yeni uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) görüşüleceği düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir

Teknoloji

Samsung Galaxy S26 serisine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

2 gün önce
Ekonomi

İnternetten yapılan harcamada bir yılda yüzde 41, temassız ödemede yüzde 42 artış

6 gün önce
Ekonomi

Tapu işlemlerinde para transferi kuralları değişiyor: 1 Ekim’de zorunlu olacak

7 gün önce
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten memur ve emekli maaşına zam açıklaması

7 gün önce
Ekonomi

Motorine 4,62 TL zam geliyor: Tarihte ilk kez 100 TL’yi aşacak

7 gün önce
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

2 hafta önce