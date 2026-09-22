İstanbul’da metro ve tramvayda ücret iadesi dönemi: Ne zaman başlayacak?

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

İstanbul’da metro ve tramvaylarda ücretlendirme sisteminin değiştirilmesine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Uygulanacak modelle beraber yolcuların ödeyeceği tutarın yolculuk yaptıkları mesafeye göre belirleneceği ve tutarın bir kısmının yolculuğun sonunda iade edileceği belirtildi.

METROBÜSLERDE DE UYGULANIYOR

Güncel olarak metrobüslerde de uygulanan sisteme benzer bir şekilde kısa mesafeli yolculuklarda ücretin bir bölümü yolcuya iade edilecek. Konuya yönelik düzenleme için çalışmalar hız kazanırken, metrobüslerde kullanılan ücret iade otomatlarının metro ve tramvay hatlarında uygulanacağı düşünülüyor.

NTV’nin haberine göre, bir süredir gündemdeki proje çerçevesinde bazı istasyonlardaki hazırlıklarda sona gelindi.

Haber Devam Ediyor

GÜNCEL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Güncel uygulamada metro ve tramvaylarda yolculuğun uzunluğuna bakılmadan aynı ücret geçerli olurken, tarifeye göre tam bilet 46,2 TL, öğrenci bileti 22,55 TL, 30 yaşından gün almış öğrenciler için bilet 41,58 TL, sosyal bilet ise 33,08 TL olarak uygulanıyor.

Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesiyle beraber ücret yolcunun bindiği ve indiği durak arasındaki mesafeye göre farklılık gösterecek.

YENI UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni uygulamanın hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmazken, projeye yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Teknik hazırlıklar ve altyapı çalışmalarının sona ermesiyle beraber yeni uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) görüşüleceği düşünülüyor.