Albayrak Hazır Beton’un halka arz tarihi açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Albayrak Hazır Beton , “ ALBTN ” koduyla halka arz olacak ve halka arz gelirinin %60'ı yeni yatırımlar, %20'si işletme sermayesi, %10'u araç makine alımları ve %10'u finansal borçların dengelenmesi için kullanılacak.

, “ ” koduyla halka arz olacak ve halka arz gelirinin %60'ı yeni yatırımlar, %20'si işletme sermayesi, %10'u araç makine alımları ve %10'u finansal borçların dengelenmesi için kullanılacak. Halka arz başvuruları 22-23 Temmuz tarihlerinde alınacak ve pay fiyatı 38,60 lira olarak belirlenmiştir; toplamda 70 milyon adet pay yatırımcılara sunulacaktır.

tarihlerinde alınacak ve pay fiyatı olarak belirlenmiştir; toplamda 70 milyon adet pay yatırımcılara sunulacaktır. Hisseler, Borsa İstanbul'da “ALBTN” koduyla işlem görecek ve halka arz başvurusu, Borsa İstanbul'da yetkili banka ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Hazır beton ve inşaat sektörünün önemli şirketi Albayrak Hazır Beton, “ALBTN” koduyla halka arz olacak. Şirket, halka arz gelirinin yüzde 60’ını yeni yatırımların finanse edilmesi ve inşaat projelerinde yüzde 20’si işletme sermayesi ihtiyacının karşılanıp giderilmesinde, yüzde 10’u araç makine ve ekipman alımlarında ve yüzde 10’u ise finansal borçların dengelenmesinde değerlendirilecek.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ NE ZAMAN?

Albayrak Hazır Beton’un halka arz başvurularının 22-23 Temmuz tarihlerinde alınacağı öğrenildi. Yatırımcılar bu tarihlerde saat 10.30 ila 13.00 arası arasında taleplerini gönderebilecek.

ALBAYRAK HAZIR BETON ARSA FİYATI KAÇ TL?

Albayrak Hazır Beton halka arzında pay fiyatının 38,60 lira olduğu öğrenildi. Halka arz doğrultusunda toplam 70 milyon adet pay yatırımcılara açılacak.

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ALBAYRAK HAZIR BETON KAÇ LOT VERECEK?

Albayrak Hazır Beton halka arzda dağıtım yöntemini eşit uygulayacak. Bu kapsamda yatırımcılara verilecek lotus miktarı halka arza katılan toplam kişi sayısına göre farklılık gösterecek. Net lot dağıtımı talep toplama işlemlerinden sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

ALBAYRAK HAZIR BETON İŞLEM KODU NEDİR?

Albayrak Hazır Beton hisseleri Borsa İstanbul’da “ALBTN” koduyla işlem görecek.

ALBAYRAK HAZIR BETON NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Albayrak Hazır Beton’un işlem başlangıç tarihinin halka arz sonuçlarından sonra kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Albayrak Hazır Beton’un halka arz başvurusu için Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi olan banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek.

Bu kapsamda ilgili banka ve aracı kuruma giriş yapılmasının ardından hisse alım ekranına girilecek. “ALBTN.HE” kodu seçilecek, talep miktarı belirlenerek emir oluşturulacak.

Emir girişlerinde “İptale kadar geçerli emir” tipi kullanılacak.