Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un kaldığı cezaevi belli oldu

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Ahmet Ümit: “Hala solcuyum”

Ahmet Ümit, HaberX okurları için Hülya Okur’un sorularını yanıtladı: Güzel ilk aşklar yaşadım... Hala solcuyum... Eleştiriye kapalı biri değilim... Bu ülke de tabular var. Devlet tabudur, din tabudur, aile tabudur..Bunlara bir de aşkı eklediler... Tasavvufu buldum, aydınlandım diye bir şey yok... Hükümet de yeterince kararlılıkla Ergenekon’un üzerine gitmiyor... Önemli olan neyi anlattığınız değil, nasıl anlattığınız... Uygur katliamına Türk oldukları için değil, insan oldukları için karşı çıkmalıyız...