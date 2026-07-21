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Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un kaldığı cezaevi belli oldu

Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmada tutuklanan Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'in aynı cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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Eklenme 21.07.2026 - 17:19
Güncellenme 21.07.2026 - 17:22
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Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturma sürerken, soruşturma doğrultusunda son olarak sosyal medya fenomeni ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur tutuklanmıştı.

OĞUZHAN UĞUR, HALUK LEVENT İLE AYNI CEZAEVİNDE

Uğur, operasyonun ilk günü gözaltına alınıp tutuklanan Haluk Levent ile aynı cezaevine konulduğu öğrenildi. 

KARATEPE CEZA İNFAZ KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Oğuzhan Uğur, “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” VE “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanırken, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Uğur, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

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HALUK LEVENT DE AYNI CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Ahbap Derneği’ne ilişkin gerçekleştirilen soruşturma doğrultusunda tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent ise geçtiğimiz hafta perşembe günü aynı cezaevine gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Bu doğrultuda, Ahbap Derneği personeline ilişkin oluşturulan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde şüphelilerin finansal profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin olduğu, aralarında yüksek tutarlı para transferlerinin yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüksek miktarlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu şekilde yüksek tutarlarda para kaybettikleri tespit edilmişti.

Aynı zamanda, kısa sürede aralarında zincirleme bir şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları belirlenmişti.

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