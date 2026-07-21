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Gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ kimdir? Neden gözaltına alındı?

Gazeteci Alican Uludağ, X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurdu. Deneyimli bir gazeteci olan Alican Uludağ, insan hakları ihlalleri, yolsuzluk dosyaları ve yüksek profilli adli davalarıyla tanınıyor.

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Eklenme 21.07.2026 - 16:01
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Türkiye’de yargı muhabirliği alanında uzmanlaşmış, haberleri ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle sık sık konuşulan araştırma gazetecilerden birisi olan Alican Uludağ, sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurdu. Uludağ’ın hayatı ve kariyeri, bu gelişme üzerine araştırılmaya başlandı.

Alican Uludağ kimdir?

Gazeteci Alican Uludağ, 1986 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. 2008 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Uludağ, gazetecilik kariyerine aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde yargı muhabiri olarak başladı.

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Ankara Tren Garı katliamı, Güvenpark patlaması ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayları sahadan takip eden Uludağ, Cumhuriyet gazetesindeki kariyerini noktaladı. Devamında Olay TV ve NOW TV’de çalışan Alican Uludağ, sonrasında bağımsız haber platformu olan ‘’ankaragazetecisi.com’’u kurdu. Mart 2021’den itibaren ise Deutsche Welle’nin (DW) Türkçe servisinde yargı muhabiri olarak görev aldı.

Alican Uludağ’ın ödülleri

Evli ve iki çocuk babası olan Alican Uludağ’ın gazetecilik kariyerinde şu ana kadar aldığı ödüller şunlar:

  • 2018: ÇGD Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü
  • 2020: TGC Siyasal Haber Ödülü
  • 2021: Uluslararası Raif Badawi Cesur Gazeteciler Ödülü

Alican Uludağ neden gözaltına alındı?

Yaptığı haberler sebebiyle daha önce de birçok davayla karşı karşıya kalan Uludağ, 19 Şubat 2026 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle gözaltına alınıp tutuklanmış, sonrasında tahliye edilmişti. Uludağ, tahliyesinden aylar sonra 21 Temmuz 2026 tarihinde yeniden gözaltına alındı.

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