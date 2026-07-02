Ekim Turizm halka arz katılım endeksine uygun mu?

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Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Intercity Ekim Turizm halka arzı için talep toplama süreci başladı. Otomotiv kiralama ve filo hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirket, halka arz süreciyle birlikte Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Halka arz takviminin netleşmesiyle birlikte yatırımcıların gündeminde “Ekim Turizm katılım endeksine uygun mu?”, “Ekim Turizm halka arz kaç lot verir?” ve “Hangi bankalardan talep girilir?” soruları öne çıktı.

Ekim Turizm halka arz tarihi ne zaman?

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Intercity Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Talep toplama işlemleri üç iş günü boyunca gerçekleştirilecek.

Halka arzda dağıtım yöntemi yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olarak uygulanacak. Bu nedenle yatırımcı başına düşecek lot miktarı, toplam katılım sayısına göre değişecek.

Ekim Turizm halka arz fiyatı ne kadar?

Ekim Turizm halka arz fiyatı pay başına 30,26 TL olarak açıklandı. Halka arz kapsamında toplam 161.999.998 adet payın satışı planlanıyor.

Bu payların 132 milyon lotluk bölümü sermaye artırımı, 30 milyon lotluk bölümü ise ortak satışı kapsamında halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,9 milyar TL seviyesinde olması beklenirken, halka açıklık oranı yüzde 19,47 olarak hesaplanıyor.

Ekim Turizm katılım endeksine uygun mu?

Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı oldu. Açıklanan bilgilere göre Intercity Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzı Katılım Endeksi’ne uygun değildir.

Bu nedenle katılım finans hassasiyetiyle işlem yapan yatırımcıların, talep girmeden önce izahname ve aracı kurum duyurularını ayrıca incelemesi gerekiyor.

Ekim Turizm halka arz kaç lot verir?

Ekim Turizm halka arzında yatırımcı başına düşecek lot miktarı, toplam başvuru sayısına göre netleşecek. Olası katılım senaryolarına göre bireysel yatırımcıya düşebilecek tahmini lot miktarları şöyle hesaplanıyor:

150 bin katılımda yaklaşık 756 lot,

250 bin katılımda yaklaşık 454 lot,

350 bin katılımda yaklaşık 324 lot,

500 bin katılımda yaklaşık 227 lot,

700 bin katılımda yaklaşık 162 lot,

1,1 milyon katılımda yaklaşık 104 lot,

1,6 milyon katılımda yaklaşık 71 lot,

2,2 milyon katılımda yaklaşık 52 lot düşmesi bekleniyor.

Bu rakamlar kesin dağıtım sonucu değil, katılım sayısına göre yapılan tahmini hesaplamalardır. Nihai lot dağılımı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

Ekim Turizm halka arz hangi bankalarda var?

Ekim Turizm halka arzına çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabilecek. Konsorsiyum üyeleri arasında Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi, DenizBank, QNB Bank, TEB, Şekerbank, ING Bank, Burgan Bank ve Anadolubank gibi bankalar yer alıyor.

Bunun yanında Ak Yatırım, Vakıf Yatırım, Gedik Yatırım, Ahlatcı Yatırım, Oyak Yatırım, Tacirler Yatırım, İnfo Yatırım, Tera Yatırım, Ziraat Yatırım, Halk Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve birçok aracı kurum üzerinden de talep girilebilecek.