Süper Ligi’nin yeni kuralları belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig’de uygulayacağı yeni kurallar belli oldu.

SÜPER LİG’DE UYGULANACAK YENİ KURALLAR NELER?

Buna göre, hakemin değişiklik işaretinin ardından oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda kalacak.

Futbolcunun alanı oyun alanını terk etmemesi durumunda, yerine giren futbolcu oyun tekrar başlamasının ardından bir dakika boyunca sahaya giremeyecek.

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Bir futbolcunun sakatlanması ve bu nedenle, oyunun durması halinde oyunun tekrar başlamasının ardından belirli durumlar haricinde futbolcu bir dakika boyunca saha dışında kalacak.

KALE VURUŞU GECİKİRSE RAKİP TAKIMA KÖŞE VURUŞU

Oyunun tekrar başlamasının geciktirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla hakem düdüğü çaldığı an itibarıyla 5 saniyelik geri sayım başlayacak.

Futbolcunun taç atışını geciktirmesi durumunda taç atışı rakip takıma verilecek.

Kale vuruşunun geciktirilmesi durumunda ise rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.

VAR’DA YENİ DÖNEM

Ayrıca VAR’a yönelik yeni kurallar belli oldu. Bu kapsamda, net bir şekilde hatalı bir sarı kart nedeniyle verilen kırmızı kartlar, net bir şekilde hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta oyuna girmeden önce yaşanan gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin belirlenmesi hallerinde devreye girebilecek.

AĞIZ KAPAMA SARI KART

Ayrıca ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek.

Gizlenen ifadelerinin karşılaşmanın ardından incelemeler neticesinde hakaret içeren sözler olduğu ispat edilmesi durumunda disiplin kurullarınca disiplin yaptırımı uygulanacak.

SERİNLEME MOLALARI SADECE 32 DERECE VE ÜSTÜ İÇİN GEÇERLİ

Serinleme molaları yalnızca sıcaklık 32 derece ve üstünde olması durumunda geçerli olacak. Hakem devre başına süresinin 3 dakikayı geçmemesini sağlayacak.