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Bakanlıktan üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs: Başvuru tarihleri 1-15 Eylül

ÖSYM'nin YKS sonuçlarının açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir açıklama yaparak, geçen yıl ve bu yıl YKS'de ilk 100 bine giren 300 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira başarı bursu vereceğini duyurdu.

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Eklenme 21.07.2026 - 15:27
Güncellenme 21.07.2026 - 15:33
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ÖSYM’nin 2026 YKS sonuçlarını açıklamasının ardından milyonlarca üniversite adayını tercih heyecanı sardı. Bu kapsamda adaylar bir yandan başarı sıralamalarına göre tercih hesabı yaparken, bir yandan da burs veren kurumları araştırıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BURS VERİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, 2025 veya 2026 YKS’de ilk 100 bine girerek belirlenen 27 bölüme yerleşen 300 üniversite öğrencisine burs desteği vereceğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) vasıtasıyla burs programlarının açıklanacağı öğrenildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burs desteğine yönelik yaptığı açıklamada, lisanstan doktora sonrasına kadar uzanan süreçte öğrencilere destek vereceklerini açıkladı.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN BURS DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Bakan Bayraktar konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2026 YKS sonuçlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emek veren hayallerinin peşinden kararlılıkla koşan tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu kapsamda öğrencilerimize üniversite eğitimlerinin ilk günü itibarıyla destekleyeceğimiz TENMAK lisans bursu programı çağrımızı başlatıyoruz.

Program doğrultusunda enerji, nükleer teknoloji, maden, borç, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik konularda lisans eğitimi alacak 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize üniversite hayatları boyunca akademik danışmanlık desteğiyle beraber aylık 13 bin 750 lira başarı bursu vereceğiz.”

BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bu kapsamda başvuru ayrıntıları da belli olurken, öğrencilerin 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında burs desteğine başvuru yapacağı öğrenildi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar burs başvurularını TENMAK destek sistemleri üzerinden https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresine giriş yapılarak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU BELGELERİ NELER?

Adaylardan başvuru sürecinde lisans kayıt belgesi ve YKS başarı sıralamasını gösteren belgeler istenecek.

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