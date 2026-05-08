Anneler Günü 2026 Ne Zaman? Hangi Güne Denk Geliyor?

2026 yılında Anneler Günü, Türkiye’de ve birçok ülkede olduğu gibi Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanacak. Takvime göre bu özel gün, 10 Mayıs 2026 Pazar gününe denk geliyor.

Her yıl annelere duyulan sevgi ve saygının sembolü olarak kutlanan Anneler Günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinlikler ve hediyelerle anılıyor.

Anneler Günü Her Yıl Aynı Dönemde Kutlanıyor

Anneler Günü’nün tarihi sabit bir güne bağlı değil. Geleneksel olarak Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle her yıl tarih değişiklik gösteriyor ancak ay ve hafta düzeni aynı kalıyor.

2026 yılında bu özel gün, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle birçok kişi için daha geniş planlama imkânı sunuyor.

Anneler Günü’nün Tarihsel Kökeni

Anneler Günü’nün modern anlamdaki kutlamaları 20. yüzyılın başlarına dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Anna Jarvis’in girişimleriyle başlayan süreç, kısa sürede resmi bir gün haline geldi.

1914 yılında ABD Kongresi’nin kararıyla Mayıs ayının ikinci pazarı “Anneler Günü” olarak kabul edildi. Bu kararın ardından kutlama geleneği farklı ülkelere yayıldı.

Türkiye’de ise Anneler Günü, 1950’li yıllardan itibaren resmî ve yaygın bir şekilde kutlanmaya başladı.

Türkiye’de Anneler Günü Kutlamaları

Türkiye’de Anneler Günü, özellikle 1955 yılından itibaren daha geniş kitleler tarafından benimsenen bir gün haline geldi. Her yıl çeşitli etkinlikler, hediye organizasyonları ve aile buluşmalarıyla kutlanıyor.

Bu özel gün, annelere duyulan sevgi ve minnettarlığın ifade edildiği önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor.