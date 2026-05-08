Uzmanlar Açıkladı: Türkiye’de Hantavirüs Salgını Olacak mı?

Birçok ülkede görülen ve yeni bir salgın korkusu yaratan hantavirüs, kamuoyunda yeni bir pandemi endişesine neden oldu. Koronavirüs pandemisinin ardından tedirgin olan vatandaşlar uzmanların açıklamalarını yakından takip ederken, uzmanlar virüsün özellikle fare ve sıçan gibi kemirgenler aracılığıyla bulaştığını ifade etti.

Uzmanlar, sokak hayvanlarının özellikle fare ve sıçan popülasyonunun kontrol altında tutulmasında önemli görev üstlendiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Atlantik Okyanusu’nda seyreden bir yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarının ardından açıklama yapan uzmanlar, virüsün bulaşma yolları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE’DE SALGIN RİSKİ DÜŞÜK

Uzmanlar, hantavirüsün genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenler aracılığıyla taşındığını belirtirken, insanların kemirgen dışkısı, idrarı veya yuva kalıntılarının bulunduğu ortamlarda havaya karışan virüs parçacıklarını soluyarak enfekte olabileceğini söyledi.

Özellikle uzun süre kapalı kalan kulübe, ahır, çatı katı, garaj ve depo gibi alanların temizliği sırasında hantavirüs riskinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, kurumuş kemirgen dışkılarının süpürülmesi sırasında havaya yayılan virüs parçacıklarının oldukça tehlikeli olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, insanların bu parçacıkları soluyarak enfekte olabileceğini aktarırken, hantavirüsün ilk belirtilerinin genellikle grip benzeri semptomlarla başladığını söyledi. Ateş, kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerin görülebileceğini belirten uzmanlar, ilerleyen süreçte nefes darlığı, öksürük ve akciğerlerde sıvı birikimi oluşabileceğini ifade etti.

Vatandaşların özellikle son dönemde bir kemirgenle temas etmeleri halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, salgın riskinin ise düşük olduğunu kaydetti.

Uzmanlar ayrıca Türkiye’de hantavirüs kaynaklı büyük bir salgın riskinin düşük olduğunu belirterek, özellikle sokaklarda yaşayan kediler gibi sokak hayvanlarının kemirgen sayısını dengelediğini ve bu sayede insanlarla kemirgenlerin temasının sınırlı kaldığını ifade etti. Bu nedenle Türkiye’de ciddi bir salgın beklenmediği aktarıldı.