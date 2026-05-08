Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Türkiye’de Hantavirüs Vakası Tespit Edildi mi?

Sağlık Bakanlığı, gündemden düşmeyen hantavirüs iddialarına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakanlık, sürecin bilimsel veriler doğrultusunda takip edildiğini belirtirken, Türkiye’de şu ana kadar doğrulanmış bir hantavirüs vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar çerçevesinde takip edilmektedir. Türkiye’de şu an için pozitif vaka belirlenmemiştir.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan duyuruları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bakanlığımız, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve takip çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle birlikte kesintisiz şekilde sürdürmektedir.”