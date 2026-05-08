Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a sahasında 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş, karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından disiplin sürecine dahil edildi. TFF Hukuk Müşavirliği hem Beşiktaş’ı hem de Konyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan bilgilendirmede, söz konusu karşılaşmada yaşanan olayların disiplin talimatları kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Açıklamaya göre Beşiktaş, müsabaka sırasında meydana gelen saha olayları nedeniyle PFDK’ya gönderildi. Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.