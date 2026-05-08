HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.093 +%0.02
ETHEREUM
₺104.741,00 +%0.91
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Spor/Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi

Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi

TFF, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ve Konyaspor’u disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK’ya sevk etti. Karşılaşma sonrası yaşanan olaylar hakkında inceleme başlatıldı.

Oluşturan
Eklenme 08.05.2026 - 16:10
Haberi PAYLAŞ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a sahasında 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş, karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından disiplin sürecine dahil edildi. TFF Hukuk Müşavirliği hem Beşiktaş’ı hem de Konyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan bilgilendirmede, söz konusu karşılaşmada yaşanan olayların disiplin talimatları kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Açıklamaya göre Beşiktaş, müsabaka sırasında meydana gelen saha olayları nedeniyle PFDK’ya gönderildi. Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Spor

Dünya Kupası Maçlarını İzleyip İçerik Üreten Kişiye 50 Bin Dolar Ödenecek

6 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de 3 İsim İle Yollar Ayrılıyor

11 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de Yeni Yönetim Seçimin Ardından En Az 10 Futbolcuyla Yollara Ayıracak!

12 saat önce
Spor

Filenin Sultanları İçin Kötü Haber: FIVB VNL 2026 Öncesi Kural Değiştirdi

13 saat önce
Spor

Crystal Palace İlk Kez Avrupa Kupası Finaline Yükseldi

15 saat önce
Spor

1. Lig Play-Off Karşılaşmalarında İkinci Tur Eşleşmesi Netleşti

24 saat önce