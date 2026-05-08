AVM’de Yangın Çıktı: 5 Ölü, 12 Yaralı!

Meksika’nın Sinaloa eyaletine bağlı Los Mochis şehrinde büyük bir facia yaşandı. Meksika basınında yer alan haberlere göre, kentteki Plaza Fiesta Las Palmas adlı AVM’de yerel saatle 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek AVM’yi sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Saat 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Meksika hükümeti yaptığı açıklamada, AVM’de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyururken bazı kişilerin de kendi imkânlarıyla hastanelere başvurduğunu belirtti.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine dikkat çekerken olay sırasında AVM’de büyük panik yaşandığını aktardı.