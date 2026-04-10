Apple’ın iPhone 18 Pro İçin Yeni Değişikliği Gündemde!

Katlanabilir iPhone Fold’la beraber iPhone 18 Pro Max modeli büyük bir heyecanla bekleniyor. Son gelen bilgilere göre teknoloji devi Apple’ın iPhone 18 Pro’larda iki tasarımı test ediliyor. Önde ve arkada değişiklikler planladığı ortaya çıktı.

Apple’ın iPhone 18 serisinin ilk katlanabilir iPhone ile beraber Eylül’de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Tasarım açısından iPhone 18 Pro modellerinin geçmiş nesilden çok farklı olmayacağı yönünde söylentilerinden sonra gelen yeni rapor dikkat çekici detaylar barındırıyor. Apple hem ön hem de arka tasarımda değişiklikler yapacak. Teknoloji devi, birden fazla seçeneği test ediyor.

iPhone 18 Pro’nun Dinamik Ada özelliği için Apple iki seçenek değerlendirmesi yapıyor. Tedarik zinciri tarafından gelen mevcut geri bildirimler, A/B test senaryosunu gösteriyor;

Bir seçenek mevcut ekran kalıbını korurken, diğeri Face ID alıcı/verici (RX) bileşenlerinin ekranın altına yerleştirildiği mini dinamik ada sunuyor.

Arka kamera sisteminde büyük ölçüde aynı kalınması beklenen iPhone 18 Pro’larda sadece malzeme ve tasarım detaylarında ufak değişiklikler yapılacağı ifade ediliyor. iPhone 17 Pro zaten fark edilir bir tasarım değişikliği yapmış olan şirket, yeni turuncu rengi sunmuştu.

iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

Bu sene şirketin iPhone lansmanlarında farklı zamanlarda yapacağı konuşuluyor. Önce Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtılacak. Düz iPhone 18 modelinin ise birkaç ay sonra tanıtımı yapılacak. Apple bu sene için ilk olacak katlanabilir iPhone da (iPhone Ultra/iPhone Fold) heyecanla bekleniyor.