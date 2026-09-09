Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin! Oluşturan Aydın Uğur Eklenme 09.09.2026 - 15:10 Arjantinli golcu Mauro Icardi’ye son olarak Brezilya’dan Atletico Mineiro talip oldu. 1/5 RİCHARLİSON’UN ALTERNATİFİ İCARDİ TYC Sports'un haberine göre Brezilyalı ekip, Tottenham'dan Richarlison'u kadrosuna katmak isterken, bu futbolcunun alternatifi olarak Arjantinli golcü Icardi'yi belirledi. 2/5 İCARDİ, EVERTON’A ÖNERİLDİ Öte yandan, Arjantinli golcünün Premier Lig'den Everton'a önerildiği iddia edildi. 3/5 TARAFTARI ATEŞLEYECEK İSİM Everton'ın Eski Genel Müdürü Keith Wyness, kulüp adına başarısız geçen transfer döneminden sonra Arjantinli golcünün taraftarı ateşleyecek önemli bir isim olduğunu belirtti. 4/5 LAZİO’NUN DA GÜNDEMİNE GELDİ İcardi, Lazio'nun da gündemine gelirken, daha sonra bu takımla görüşmeler durmuştu. 5/5 İCARDİ GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI? Galatasaray'da dört sezonda toplam 134 maçta forma giyen yıldız futbolcu 77 gol atmış ve 25 asist yapmıştı. Spor 22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutluspor’un yeni teknik direktörü oldu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve geçtiğimiz sezon ligi 10. sırada tamamlayan Turgutluspor, tarihinde ilk defa Süper Amatör Küme'ye düştü. Bu kapsamda takımda sezon öncesi teknik kadroda önemli bir değişiklik yapılırken, 22 yaşındaki Zeynep Mestan, takımın yeni teknik direktörü oldu. Spor Kocaelispor İlk Yarıyı 2. Olarak Tamamladı Geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak bir sezon aradan sonra tekrar...