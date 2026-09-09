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Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor

Galatasaray'dan ayrıldığı günden beri boşta kalan ve kulüp bulamayan Mauro Icardi'ye Atletico Mineiro'nun talip olduğu öğrenildi.

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Eklenme 09.09.2026 - 15:10

Arjantinli golcu Mauro Icardi’ye son olarak Brezilya’dan Atletico Mineiro talip oldu.

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Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor

RİCHARLİSON’UN ALTERNATİFİ İCARDİ

TYC Sports'un haberine göre Brezilyalı ekip, Tottenham'dan Richarlison'u kadrosuna katmak isterken, bu futbolcunun alternatifi olarak Arjantinli golcü Icardi'yi belirledi.
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Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor

İCARDİ, EVERTON’A ÖNERİLDİ

Öte yandan, Arjantinli golcünün Premier Lig'den Everton'a önerildiği iddia edildi.
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Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor

TARAFTARI ATEŞLEYECEK İSİM

Everton'ın Eski Genel Müdürü Keith Wyness, kulüp adına başarısız geçen transfer döneminden sonra Arjantinli golcünün taraftarı ateşleyecek önemli bir isim olduğunu belirtti.
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Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor

LAZİO’NUN DA GÜNDEMİNE GELDİ

İcardi, Lazio'nun da gündemine gelirken, daha sonra bu takımla görüşmeler durmuştu.
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Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor
İCARDİ GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?
Galatasaray'da dört sezonda toplam 134 maçta forma giyen yıldız futbolcu 77 gol atmış ve 25 asist yapmıştı.
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