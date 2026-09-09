Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor

Spor

22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutluspor’un yeni teknik direktörü oldu

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve geçtiğimiz sezon ligi 10. sırada tamamlayan Turgutluspor, tarihinde ilk defa Süper Amatör Küme'ye düştü. Bu kapsamda takımda sezon öncesi teknik kadroda önemli bir değişiklik yapılırken, 22 yaşındaki Zeynep Mestan, takımın yeni teknik direktörü oldu.