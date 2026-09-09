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22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutluspor’un yeni teknik direktörü oldu

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve geçtiğimiz sezon ligde ligi 10. sırada tamamlayan Turgutluspor, tarihinde ilk defa Süper Amatör Küme'ye düştü. Bu kapsamda takımda sezon öncesi teknik kadroda önemli bir değişiklik yapıldı.

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Eklenme 09.09.2026 - 10:42

Turgutluspor’da daha öncesinde teknik direktörlük koltuğu için Emrah Kaya’nın ismi gündeme gelmişti. Fakat takım daha sonra ise 22 yaşındaki Zeynep Mestan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Kulüp binasındaki imza töreninde teknik direktörlük koltuğuna oturmak için imza atan Mestan, yeni sezonda takımı yönetecek isim olacak.

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ZEYNEP MESTAN KİMDİR?

Zeynep Mestan, 30 Temmuz 2004 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde doğdu. Mestan’ın futbol geçmişi ise ağırlıklı olarak İzmir ve Manisa’daki kadın amatör futboluna dayanırken, futbol kariyerine 2019’da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor’da başladı.

Daha sonra Konak Belediyespor, Bornova Hitap Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını giyen Mestan’ın son transferi 10 Ocak 2025’te Bornova Genç Yıldızlar Spor’a gerçekleşti.

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