Balgam nedir? Nasıl geçer?

Vücut tarafından her gün ortalama yarım litre üretilen mukusun yapısı kaygandır ve lif içerir. Hayati önem taşıyan organların kurumasını önler. Hayati organları korur ve nemlendirir. Üstelik her soluk aldığımızda vücudumuza giren bir sürü canlı ve cansız maddeyi yakalar ve bizi hasta etmelerini önler. Akciğer ve hava yollarını bu yabancı şeylere karşı korur. Bir nevi savunma mekanizmalarımızdan birisidir. Yapısında su ve şekerlenmiş protein vardır. Enfeksiyonlarla savaşmak için antikor ve bakteri öldürücü enzimler içermektedir.

Ancak aşırı derece üretilen balgam kişiye rahatsızlık verir. Kişinin burun ve göğüs yollarını tıkar. Hasta olunca vücut kişiyi daha da iyi korumak için mukus üretimi arttırır ve mukusun yapısını kalınlaştırır. Bu da bize rahatsızlık verir. Her ne kadar bizi rahatsız etse de solunum sistemi için hayati önem taşımaktadır. Ağız, burun, sinüsler, boğaz, akciğerler ve gastrointestinal sistem hatları için son derece faydalıdır ve bunları korumaktadır.

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Ancak aşırı üretilen balgam sadece burun ve göğüs yollarımızı tıkamakla kalmaz, bizi sürekli öksürtür ve rahatsız eder. Bu durumu uzun yıllardır sigara kullanan insanlar da çok sık yaşamaktadır. Bu durumdan kurtulmak ya da en azından balgamı yumuşatmak için bazı doğal karışımlar ve reçetesiz ilaçlar yardımcınız olabilir. Fakat özellikle ilaç kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Balgamın diğer nedenleri boğaz enfeksiyonu, bademcik iltihabı, larenjit, mononükleoz, anksiyete, krup hastalığı, sigara içmek, hava kirliliği, gebelik, kimyasal uçucu maddeler olabilir. Fakat bunların yani sıra süt, yoğurt, tereyağı, peynir, dondurma ve soya ürünlerinin aşırı tüketimi de balgamın daha çok üretimine sebep olur.

Balgam çeşitleri nelerdir?

Çıkarılan balgamın rengi, yoğunluğu veya sürekli olması gibi özellikler balgamın sebebine dair ipuçları verir. Uzun zamandır devamlı gelen ve aşırı derecede kokan balgam çoğunlukla bronşektazi durumunda rastlanılmaktadır. Akciğer apselerinde ise genel olarak balgam aniden meydana gelir ve atılır.

Virüsler sebebiyle oluşan solunum sistemi rahatsızlıklarında balgam çok düşük miktarda meydana gelir ya da hiç oluşmaz. Pas renginde ve yoğun bir balgam zatürrenin işareti olabilir.

Açık kırmızı renkli ve köpük köpük balgam mevcut ise akciğerde kötü huylu hastalıklar olabilir. Balgam üzerinde kan olması zatürre yüzündendir. Koyu kahve ve kötü kokulu bir balgam klebsiella adı verilen bir bakteri yüzünden oluşur.

Balgam nasıl geçer?

Balgamın vücuttan daha çabuk çıkarılabilmesine yardımcı olmak için sıvı tüketimi arttırılmalı ve tuzlu su içeren burun spreyleri kullanılmalıdır. Kişi sık sık temiz hava almalıdır. Balgam söktürücü ilaçlar kullanılabilir ama limon suyu, zencefil çayı, zerdeçal çayı, tavuk suyu çorbası, acı biber, bal, soğan, havuç gibi balgam söktürücü besinler tüketilerek daha sağlıklı ve doğal bir biçimde balgamdan kurtulmak mümkündür.

Bal, balgamdan kurtulmak için çok etkilidir. Genel sağlık düzeyimizi de üst seviyelere çıkartır ve bağışıklığımızı güçlendirir. Balgam problemi yaşadığınız zaman bir yemek kaşığı balın üstüne biraz pul biber dökün ve bu karışımı emerek yutun. Ya da bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı bal, onun üstüne ise 8 – 10 damla limon sıkarak karıştırın. Bu karışımı balgam geçene dek içmeye devam edin.

Tavuk suyu çorbası da balgamdan kurtulmanıza yardım edecektir. Üstelik öksürmekten acıyan boğazınızı da yumuşatacaktır. Çorbanıza sarımsak ya da zencefil ekleyerek etkisinin artmasını sağlayabilirsiniz. Limon suyu içerek de balgamdan kurtulabilirsiniz. Limon asit yapısında olduğu için koyu mukusun yapısını inceltir ve sizi rahatsız etmesinin önüne geçer. İsterseniz limonu direkt yiyebilirsiniz ya da ılık suya sıkıp suyu da içebilirsiniz.