Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off rakibi Ferencvaros oldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile eşleşti; ilk maç 20 Ağustos'ta Trabzon'da, rövanş ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ile eşleşti; ilk maç 20 Ağustos'ta Trabzon'da, rövanş ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Ferencvaros , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Górnik Zabrze 'yi eleyerek Trabzonspor'un rakibi oldu; ilk maçta 1-0 galip geldiler, rövanşta 1-1 berabere kaldılar.

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 'yi eleyerek Trabzonspor'un rakibi oldu; ilk maçta 1-0 galip geldiler, rövanşta 1-1 berabere kaldılar. Bu iki maç sonucunda turu geçen takım UEFA Avrupa Ligi lig etabına katılacak, kaybeden takım ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu. Macaristan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Górnik Zabrze’yi eleyerek Trabzonspor’un karşısına çıktı. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 20 Ağustos’ta Trabzon’da, rövanş ise 27 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak.

Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında Ferencvaros’u Papara Park’ta ağırlayacak. İkinci karşılaşma ise 27 Ağustos’ta Ferencvaros’un sahasında yapılacak.

Ferencvaros, Górnik Zabrze’yi eledi

Ferencvaros, Górnik Zabrze ile oynadığı eşleşmenin ilk maçından 1-0 galip ayrıldı. İkinci karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan Macaristan ekibi, toplam skorla turu geçerek play-off aşamasında Trabzonspor’un rakibi oldu.

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Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki iki maçlık eşleşmenin programı da netleşti.

20 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlar sonunda turu geçen takım UEFA Avrupa Ligi lig etabına katılma hakkı elde edecek. Eşleşmeyi kaybeden takım ise Avrupa Konferans Ligi lig etabında mücadele edecek.