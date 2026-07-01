HaberX
Anasayfa/Sağlık/Her virüs insan sağlığı için zararlı mıdır? Yararlı virüsler nelerdir? Virüs çeşitleri

Her virüs insan sağlığı için zararlı mıdır? Yararlı virüsler nelerdir? Virüs çeşitleri

Virüslerin hepsi kötü mü? Virüsler, katil hücrelerin antijeni ile donatılarak tümör hücrelerinin tanınmasını kolaylaştırıyorlar. Virüs çeşitleri nelerdir?

Virüsler
Oluşturan
Eklenme 01.07.2026 - 11:13
Haberi PAYLAŞ

Virüsler sadece canlı hücrelerle aktive olan ve böylelikle çoğalabilen mikroskobik etkenlerdir. Virüsler bitkilere, arkelere, hayvanlara, ve bakterilere kadar her şeyin içinde bulunabilir ve bunlara bulaşabilir. Virüs kelimesinin tam anlamı için ise bulaşıcı hastalıklara sebep olan mikroptur diyebiliriz. Virüsler çoğunlukla saldırgan ve bulaşıcıdır. Çoğu virüsün konak hücresiyle hastalığa sebep olabilecek (patojenik) bir ilişkisi bulunmaktadır.

Hafif atlattığımız bir nezleden, ağır atlattığımız akut solunum sendromu (SARS) gibi durumlara kadar birçok hastalığa sebep oluyorlar. Virüsler konak hücreyi işgal eder ve hücresel mekanizmayı ele geçirerek çoğalmaya, yayılmaya başlar. Daha fazla hücre yaydıkça hastalığı vücudumuza daha çok bulaştırıyor denilebilir. Fakat “Virüslerin hepsi kötü mü?” diye düşünürsek şöyle bir cevap veririz: “Hayır virüslerin hepsi organizmalarda olumsuz etkilere yol açmaz.” Hatta bazıları bakterileri öldürerek bağışıklık sistemimize yardım edebilir. Bu nedenle koruyucu bakteriler gibi koruyucu virüsler de vardır.

Koruyucu Fajlar

Virüsler

Haber Devam Ediyor
İnsülin direnci sendromu ne demektir? Tedavisi mümkün mü?
Sağlık
İnsülin direnci sendromu ne demektir? Tedavisi mümkün mü?
İnslülin direnci sendromu ortalama 3 kişiden birinde bulunmaktadır. Kişide insülin direnci olup olmadığının teşhis edilebilmesi için aile bireylerinde de bu durumun olup olmadığı sorgulanır.
Uzmanlar 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde diyabete dikkat çekti
Sağlık
Uzmanlar 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde diyabete dikkat çekti
Uzmanlar tarafından çağın vebası olarak adlandırılan diyabet pek çok kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Özportakal, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle diyabette en çok merak edilenleri anlattı.

Belirli bakterilere bulaşıp onları yok eden bakteriyofaj virüsleri vardır. Üreme, sindirim, solunum sistemlerinin mukusla kaplanmasında yer alırlar. İşgalci bakterileri fiziksel olarak engelleyen kalın bir jel gibi madde olan mukus, altında kalan hücreleri koruyarak yayılmayı engeller. Son araştırmalarda mukustaki fajların bağışıklık sistemimizin bir parçası olduğu ve vücudumuzu bakterilerin işgalinden koruduğu belirtiliyor. Fajlar geçmişten bugüne cilt enfeksiyonlarının, kan zehirlenmelerinin ve dizanterinin tedavisinde kullanılıyor. Bu tedavi için kullanılan fajların ilk bulundukları yerler çamur, hava, su birikintileri, lağım suyu gibi konumlar olmuştur. Virüsler bu kaynaklardan alınmış, saflaştırılmış sonrasında da tedavi için kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Faydalı virüs enfeksiyonları

Yaşımız gençken vücudumuzda gerçekleşen virüs enfeksiyonları, bağışıklık sistemimizi güçlendirmiştir. Bunun yanında karşılaştığımız bazı virüsler diğer hastalıklı virüslerin getirdiği enfeksiyonlara karşı bizi koruyor denilebilir. Örneğin uçuk virüsleri, insanlardaki doğal katil hücrelerini (kanser hücrelerini) ve patojenik virüslerin bulaştığı bölgedeki hücrelerin tanınmasına yardımcı oluyor. Virüsler, katil hücrelerin antijeni ile donatılarak tümör hücrelerinin tanınmasını kolaylaştırıyorlar. Bu durumla virüslerin konaklarında uzun süre kalmalarına, rakip virüslerden kurtulmaya ve virüsün konağa zarar vermesini engellemeye çalışıyor.

Tedavi amaçlı virüslerin geleceği

Virüsler

Teknoloji, insan vücudunun parçalarından olan mikroplar hakkında daha çok bilgi sahibi olmamızı sağladı. İyi bakterilerin yanında; cilt, bağırsak ve kanda bulunan virüslerin varlığından haberimiz var. Virüsleri anlamada daha yolun başında olsak da virüs enfeksiyonlarını daha iyi anlamamız ve tedavisini bulmamız için bir potansiyel görüyoruz. Ayrıca genetik hastalıkların aktarımı, insan genomu ve gen tedavilerinin gelişiminde bize yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilir

Sağlık

Yaz Aylarında Cilt Koruması Günlük Rutinin Bir Parçası Haline Geliyor

15 saat önce
İnsülin direnci sendromu
Sağlık

İnsülin direnci sendromu ne demektir? Tedavisi mümkün mü?

2 gün önce
Balgam
Sağlık

Balgam nedir? Nasıl geçer?

2 gün önce
buğday çimi 4
Sağlık

Mucizevi bitki buğday çimi

5 gün önce
Sağlık

Güvercinler Akciğer Kanseri Bulgularını Tanıyabiliyor

1 hafta önce
Sağlık

Evde Bakım Yardımı Haziran 2026: Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yattı mı, Ne Zaman Yatacak?

2 hafta önce