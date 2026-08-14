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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi play-off rakibi Kauno Zalgiris

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 20 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

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Eklenme 14.08.2026 - 08:14

Avrupa Ligi ön eleme turlarında Midtjylland ve Hradec Kralove’yi eleyen Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos 2026’da İstanbul’da oynanacak. Beşiktaş’ın deplasmanda çıkacağı rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos 2026’da Litvanya’da yapılacak.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris’i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek.

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Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki play-off maçlarının yayıncısı konusunda resmi açıklama henüz yapılmadı. Karşılaşmaların TRT ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Litvanya ekibi ilk maçta 5-0, rövanşta ise 2-1 mağlup oldu.

Toplam 7-1’lik skorla Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Kauno Zalgiris, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris engelini aşması halinde Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edecek.

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