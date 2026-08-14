Beşiktaş’ın Avrupa Ligi play-off rakibi Kauno Zalgiris

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş , Avrupa Ligi ön eleme turlarında Midtjylland ve Hradec Kralove 'yi eleyerek play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacaktır.

, Avrupa Ligi ön eleme turlarında ve 'yi eleyerek play-off turunda ile karşılaşacaktır. İlk maç 20 Ağustos 2026'da İstanbul'da, rövanş ise 27 Ağustos 2026'da Litvanya'da oynanacaktır.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecektir.

Avrupa Ligi ön eleme turlarında Midtjylland ve Hradec Kralove’yi eleyen Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos 2026’da İstanbul’da oynanacak. Beşiktaş’ın deplasmanda çıkacağı rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos 2026’da Litvanya’da yapılacak.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris’i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek.

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Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki play-off maçlarının yayıncısı konusunda resmi açıklama henüz yapılmadı. Karşılaşmaların TRT ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Litvanya ekibi ilk maçta 5-0, rövanşta ise 2-1 mağlup oldu.

Toplam 7-1’lik skorla Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Kauno Zalgiris, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris engelini aşması halinde Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edecek.