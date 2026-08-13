SGK’dan emekli olamayanlara toplu prim iadesi

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , emeklilik için yaş şartını sağlamasına rağmen yeterli primi olmayanlara belirli koşullar altında toplu prim iadesi yapmaktadır.

, emeklilik için yaş şartını sağlamasına rağmen yeterli primi olmayanlara belirli koşullar altında toplu prim iadesi yapmaktadır. İade alınabilmesi için, emeklilik hakkının olmaması ve kısmi veya tam emekli maaşının bağlanmamış olması gibi şartların sağlanması gerekmektedir.

İade ödemeleri, Bağ-Kur'lulara uzun vadeli sigorta primlerinin tamamını, SSKlılara ise işçi payı olarak yüzde 9'luk kısmı kapsamaktadır; başvurular ise SGK merkezlerine veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için yaş şartını sağlamasına rağmen yeterli primi olmayan veya prime esas kazanç tavanını aşanlara bazı koşullarda toplu prim iadesi yapıyor.

SGK’nın bu iade fırsatından yararlanmak için yaş, çalışma durumu ve emeklilik hakkının olup olmadığı gibi koşulların sağlanması gerekiyor.

KISMİ VEYA TAM EMEKLİ MAAŞININ BAĞLANMAMASI GEREKİYOR

Yaş şartını sağladığı halde prim gününü sağlayamayan ve bundan sonra çalışarak prim günlerini tamamlama olanağı olmayan 4A kapsamındaki işçilerin iş yerinden ayrılması, 4B kapsamındaki vatandaşların ise iş yerini kapatması veya devretmesi gibi şartlar aranıyor. Aynı zamanda mevcut primlerle kısmi veya tam emekli maaşının bağlanamaması gerekiyor.

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BAĞ-KUR’LULARA PRİMLERİN TÜMÜ İADE EDİLİYOR

İade ödemeleri kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri bulunurken, SSK’lılara işçi payına düşen yüzde 9 oranındaki kısım, Bağ-Kur’lulara ise uzun vadeli sigorta primlerinin tümü iade ediliyor.

GERİ ÖDENMEYEN PRİMLER

Genel sağlık sigortası (GSS), iş kazası ve meslek hastalığı, işsizlik sigortası primleri ise geri ödenmiyor.

ENFLASYONA GÖRE GÜNCELLENİYOR

Ödemeler başvuru tarihine kadar büyüme ve enflasyon kat sayılarıyla güncelleniyor.

YÜZDE 14 İŞÇİ PAYI AİDE ALINIYOR

Öte yandan, SGK prim tavanını aşan gelirler için bir diğer uygulama geçerli olurken, aynı ay içinde birden fazla işyerinde çalışan ve yüksek ücret alanlar da prime esas kazanç tavanını aşan kısmın yüzde 14 oranındaki işçi payı geri alınabiliyor.

Yaşamını yitiren çalışanların mirasçıları da bazı şartlarda iade ödemesinden yararlanabiliyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular SGK il veya ilçe merkezlerine dilekçeyle veya e-Devlet sistemindeki SGK toplu ödeme talebi ekranından gerçekleştirilebiliyor.