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Beşiktaş Armand Lauriente için resmi görüşmelere başladı

Siyah beyazlılarda transfer hareketliliği. Beşiktaş, Armand Lauriente transferi için resmi görüşmelere başladı.

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Eklenme 30.06.2026 - 21:06
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Beşiktaş’ta transfer hareketliliği. Dün Lukaku transferi için resmen devreye giren Beşiktaş, bu akşam saatlerinde Armand Lauriente için temaslara başladı. Beşiktaş transferde ilk hedefi geçtiğimiz sezon da son anda olmayan Armand Lauriente!

Armand Lauriente için görüşmeler başladı

Beşiktaş, Armaund Lauriente transferi için resmi görüşmelere başladı. Siyah beyazlılar oyuncuyu ikna etmesi ardından Sassuolo ile bonservis görüşmelerine başladı. Sassuolo kulübü ayrılmak isteyen oyuncusu Lauriente’yi Beşiktaş’a bırakacak.

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Beşiktaş Armand Lauriente ile anlaştı

Siyah beyazlılar sol kanat oyuncusu Armand Lauriente’nin tüm isteklerini kabul etti. Lauriente’de hem İstanbul’da hem Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakıyor.

15 milyon Euro gözden çıkartıldı

27 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak 15 milyon Euro civarında bu transferin bitmesi bekleniyor.

Armand Lauriente, bu sezon Sassuolo formasıyla çıktığı 39 maçta, 7 gol ve 9 asistlik performansıyla büyülemişti.

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