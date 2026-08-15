Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu dün oynanan Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başladı. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından bugün 4 karşılaşmanın daha oynanacağı öğrenildi.
Bu kapsamda bugünkü karşılaşmaların VAR hakemleri belli oldu.
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SÜPER LİG’DE GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ
15 Ağustos 2026 Cumartesi
Kasımpaşa – Trabzonspor: VAR Fedayi San | AVAR Ceyhun Sesigüzel
Tümosan Konyaspor – Çaykur Rizespor: VAR Davut Dakul Çelik | AVAR Suat Güz
Gaziantep FK – Corendon Alanyaspor: VAR Onur Özütöprak | AVAR Mehmet Salih Mazlum
Gençlerbirliği – Fenerbahçe: VAR Andrew Donaldson Dallas | AVAR Bersan Duran