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Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak müsabakaların VAR hakemleri açıklandı.

Oluşturan
Eklenme 15.08.2026 - 12:24
Güncellenme 15.08.2026 - 12:25

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu dün oynanan Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başladı. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından bugün 4 karşılaşmanın daha oynanacağı öğrenildi.

Bu kapsamda bugünkü karşılaşmaların VAR hakemleri belli oldu.

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SÜPER LİG’DE GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ

15 Ağustos 2026 Cumartesi

Kasımpaşa – Trabzonspor: VAR Fedayi San | AVAR Ceyhun Sesigüzel

Tümosan Konyaspor – Çaykur Rizespor: VAR Davut Dakul Çelik | AVAR Suat Güz

Gaziantep FK – Corendon Alanyaspor: VAR Onur Özütöprak | AVAR Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği – Fenerbahçe: VAR Andrew Donaldson Dallas | AVAR Bersan Duran

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