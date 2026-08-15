Ronaldo, Messi’nin paylaşımına yaptığı yorumla Instagram’ın en çok beğeni alan yorum rekorunu kırdı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Lionel Messi 'nin babası Jorge Messi , sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmiş ve Messi, bu olayın ardından duygusal bir Instagram paylaşımı yapmıştır.

'nin babası , sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmiş ve Messi, bu olayın ardından duygusal bir Instagram paylaşımı yapmıştır. Cristiano Ronaldo , Messi'nin paylaşımına "Sana ve sevdiklerine sımsıkı sarılıyorum. Leo... Zor zamanlar" şeklinde yorum yaparak 6,5 milyon beğeni almış ve bu, Instagram tarihinin en çok beğeni alan yorumu olmuştur.

, Messi'nin paylaşımına "Sana ve sevdiklerine sımsıkı sarılıyorum. Leo... Zor zamanlar" şeklinde yorum yaparak 6,5 milyon beğeni almış ve bu, Instagram tarihinin en çok beğeni alan yorumu olmuştur. Ronaldo'nun daha önceki en çok beğeni alan yorumu ise Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi üzerine yaptığı yorumdur ve bu yorum 3,8 milyon beğeni almıştır.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin babası Jorge Messi, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetmişti.

MESSİ’NİN PAYLAŞIMI BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Messi’nin babasını kaybetmesinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

RONALDO BEĞENİ REKORU KIRDI

Cristiano Ronaldo da, Messi’nin yaptığı paylaşıma yorum yapan isimlerden biri olurken, Ronaldo’nun yorumu 6,5 milyon beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan yorum rekorunu kırdı.

Haber Devam Ediyor

Instagram’da babası için duygusal bir paylaşım yapan Messi’nin bu paylaşımının altına Ronaldo da yorum yapmış ve “Sana ve sevdiklerine sımsıkı sarılıyorum. Leo… Zor zamanlar” notunu düşmüştü. Ronaldo’nun bu yorumu tam 6,5 milyon beğeni alarak Instagram tarihinde en çok beğeni alan yorum oldu.

ZİRVEDE YİNE RONALDO VAR

Instagram’ın en çok beğeni alan bir önceki yorumun yine Ronaldo’ya ait olduğu öğrenildi. Portekizli futbolcu, Mbappe’nin Real Madrid’e transfer olmasının ardından Fransız futbolcunun paylaştığı fotoğrafın altına yorum yaparak, “Artık benim izleme sıram geldi. Seni Bernabeu’da parlarken görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcunun bu yorumu 3,8 milyon beğeni alarak Instagram’da en çok beğeni alan yorum rekorunu kırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Lionel Messi’nin babası Jorge Messi, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetmişti. Lionel Messi’nin hayatının büyük bölümünde önemli bir yer kaplayan babası Jorge Messi’nin vefatının ardından yıldız futbolcu ise Instagram hesabından babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yapmış ve yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Bu paylaşımın altına yorum yapan isimlerden biri de dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olmuştu.