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Ronaldo, Messi’nin paylaşımına yaptığı yorumla Instagram’ın en çok beğeni alan yorum rekorunu kırdı

Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmesinin ardından Instagram'da yaptığı paylaşımın altına Cristiano Ronaldo da yorum yapmıştı. Ronaldo'nun bu yorumu tam 6,5 milyon beğeni alarak Instagram'da en çok beğeni alan yorum rekorunu kırdı.

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Eklenme 15.08.2026 - 13:50
Güncellenme 15.08.2026 - 13:57

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin babası Jorge Messi, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetmişti.

MESSİ’NİN PAYLAŞIMI BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Messi’nin babasını kaybetmesinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

RONALDO BEĞENİ REKORU KIRDI

Cristiano Ronaldo da, Messi’nin yaptığı paylaşıma yorum yapan isimlerden biri olurken, Ronaldo’nun yorumu 6,5 milyon beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan yorum rekorunu kırdı.

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Instagram’da babası için duygusal bir paylaşım yapan Messi’nin bu paylaşımının altına Ronaldo da yorum yapmış ve “Sana ve sevdiklerine sımsıkı sarılıyorum. Leo… Zor zamanlar” notunu düşmüştü. Ronaldo’nun bu yorumu tam 6,5 milyon beğeni alarak Instagram tarihinde en çok beğeni alan yorum oldu.

ZİRVEDE YİNE RONALDO VAR

Instagram’ın en çok beğeni alan bir önceki yorumun yine Ronaldo’ya ait olduğu öğrenildi. Portekizli futbolcu, Mbappe’nin Real Madrid’e transfer olmasının ardından Fransız futbolcunun paylaştığı fotoğrafın altına yorum yaparak, “Artık benim izleme sıram geldi. Seni Bernabeu’da parlarken görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcunun bu yorumu 3,8 milyon beğeni alarak Instagram’da en çok beğeni alan yorum rekorunu kırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Lionel Messi’nin babası Jorge Messi, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetmişti. Lionel Messi’nin hayatının büyük bölümünde önemli bir yer kaplayan babası Jorge Messi’nin vefatının ardından yıldız futbolcu ise Instagram hesabından babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yapmış ve yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Bu paylaşımın altına yorum yapan isimlerden biri de dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olmuştu.

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