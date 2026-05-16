Dosya Başkan Adaylarına Sunuldu: Serhou Guirassy Fenerbahçe’nin Listesinde

Fenerbahçe’de yaklaşan genel kurul öncesinde transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon planlaması kapsamında hazırlanan raporlarda Borussia Dortmund’un forvet oyuncusu Serhou Guirassy’nin ön plana çıktığı belirtildi.

Kulüp çevresinden edinilen bilgilere göre uzun süredir sürdürülen scouting ve transfer analizleri sonucunda Gineli futbolcu için kapsamlı bir çalışma hazırlandı. Hazırlanan dosyanın, seçim sürecinde yarışacak başkan adaylarına sunulduğu ifade edildi.

Daha önce de Fenerbahçe’nin gündemine gelen 28 yaşındaki santrforun, kariyerine Almanya’da devam etme kararı aldığı biliniyordu. Ancak bu kez transfer şartlarının yeniden değerlendirildiği ve oyuncunun temsilcileriyle temasların sürdüğü aktarıldı. Alman kulübü Borussia Dortmund ile de görüşme zemininin oluştuğu kaydedildi.

Yeni yönetimin belirlenmesinin ardından transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek genel kurul sonrası göreve gelecek yönetimin, transfer dosyasıyla ilgili son kararı vereceği öğrenildi.

Serhou Guirassy, 2025-2026 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla toplam 45 resmi maçta görev aldı. Deneyimli golcü bu süreçte 21 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı. Bundesliga’nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası’nda da forma giyen oyuncu, sezon boyunca takımının hücum hattında önemli rol üstlendi.