Galatasaray’da Yeni Sezon Kadro Planı: Ayrılacak Oyuncular ve Transfer Hedefleri Belli Oldu

Süper Lig’de elde edilen şampiyonluğun ardından Galatasaray, gelecek sezon için kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik ekip ve oyuncu kadrosunda istikrarı koruyarak rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir planlama süreci yürütüyor.

Galatasaray yönetiminin öncelikli adımlarından biri teknik direktör Okan Buruk ile yeni kontrat yapılması oldu. Mevcut başarı grafiği dikkate alınarak, deneyimli teknik adamla iki yıllık yeni sözleşme imzalanmasının planlandığı ifade ediliyor.

Icardi’nin Geleceği İçin Kritik Görüşme

Takımın hücum hattında önemli bir rol üstlenen Mauro Icardi’nin geleceği de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Yıldız futbolcunun menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.

İç Transferde Önemli Düzenlemeler

Galatasaray yönetimi, iç transferde bazı oyuncularla yola devam etme kararı alırken maaş ve sözleşme yapılarında da güncellemeye gidiyor. Bu kapsamda Mario Lemina’nın sözleşmesinde iyileştirme yapılırken, Lucas Torreira ile de devam edilmesi planlanıyor.

Kaleci pozisyonunda ise Uğurcan Çakır’ın sözleşme koşullarında 2026 Dünya Kupası süreci de dikkate alınarak düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

Kadroda Düşünülmeyen İsimler

Yeni sezon planlamasında bazı oyuncuların kadro dışında kalabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyen Victor Nelsson ve Elias Jelert’in gelecek sezon kadro planlamasında yer almadığı belirtildi.

Ayrıca Roland Sallai ve Gabriel Sara için gelecek transfer tekliflerinin de değerlendirmeye alınacak.

Transfer Planı 4 Bölgeye Odaklandı

Galatasaray’ın transfer stratejisinde dört ana mevki öne çıkıyor. Yönetim, özellikle şu bölgeler için takviye yapılmasını planlıyor:

10 numara pozisyonu

Merkez orta saha

Stoper hattı

Yedek forvet

Bu doğrultuda yapılacak transferlerle takımın hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında daha güçlü bir kadro yapısına ulaşması hedefleniyor.