Mobil RAM Fiyatlarındaki Artış 16 GB Dönemini Zora Sokuyor

Küresel mobil bellek pazarında yaşanan fiyat artışı, akıllı telefon sektöründe yeni maliyet hesaplarını gündeme taşıdı. Sektör analiz şirketi TrendForce tarafından yayımlanan son veriler, özellikle LPDDR4X ve LPDDR5X türü mobil RAM ürünlerinde ikinci çeyrek boyunca ciddi fiyat yükselişleri beklendiğini ortaya koydu.

Rapora göre LPDDR4X belleklerin ortalama satış fiyatında yüzde 70 ila 75 arasında artış öngörülüyor. LPDDR5X segmentinde ise yükseliş oranının yüzde 78 ila 83 seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi. Artan maliyetlerin, akıllı telefon üreticilerinin donanım tercihlerini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.

Sektör kaynaklarına göre premium akıllı telefon modellerinde 12 GB RAM kapasitesi standart hâline gelirken, 16 GB RAM kullanımındaki büyüme hız kaybetti. Orta segment cihazlarda ise üreticilerin yeniden 8 GB RAM seçeneklerine ağırlık verdiği aktarıldı. Giriş seviyesinde bulunan modellerde 4 GB RAM kullanımının sürdüğü kaydedildi.

Bellek üreticileri arasında fiyat politikalarında farklılıklar bulunduğu da raporda yer aldı. Samsung’un daha yüksek fiyat artışları uyguladığı, SK hynix tarafında ise daha dengeli bir fiyat stratejisinin izlendiği bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, artan donanım maliyetleri nedeniyle üreticilerin yalnızca donanım tarafında değil, yazılım optimizasyonlarında da yeni adımlar atabileceğini değerlendiriyor. Uygulamaların daha düşük RAM tüketmesi için geliştiricilerle ortak çalışmaların hız kazanabileceği ifade ediliyor.

Pazar verilerine göre düşük kapasiteli modellerin kademeli olarak piyasadan çekilmesiyle birlikte, 2026 yılı genelinde akıllı telefon başına ortalama RAM kapasitesinin 8,5 GB seviyesine ulaşması bekleniyor.