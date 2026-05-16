Öğrenci Affı Düzenlemesi Meclis Gündeminde

Öğrenci Affı Düzenlemesi Meclis Gündeminde

YÖK’ün üniversite öğrenci affına ilişkin 27 maddelik taslağı Meclis’e geliyor. Düzenlemenin kapsamı, hariç tutulan suçlar ve başvuru şartları netleşti.

16.05.2026 - 12:40
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitim hakkı elde etmesini hedefleyen 27 maddelik taslak çalışma Meclis gündemine geliyor. Düzenleme, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Taslak, yükseköğretim sisteminden çeşitli nedenlerle ayrılan öğrencilerin belirli şartlar altında yeniden eğitim hayatına dönmesini amaçlıyor.

Kapsam Genişletildi, Lisansüstü Öğrenciler Dahil Edildi

Hazırlanan düzenlemeye göre öğrenci affı yalnızca lisans öğrencileriyle sınırlı kalmayacak. Lisansüstü programlarda eğitim gören ve ilişiği kesilen öğrenciler de başvuru hakkı elde edebilecek.

Düzenleme kapsamında, daha önce benzer af düzenlemelerinden yararlanamayan bazı öğrencilerin de yeniden başvuru yapabilmesine imkân tanınması planlanıyor.

Ağır Suçlar ve Güvenlik Gerekçeleri Kapsam Dışında

Taslak metinde, belirli suçlardan hüküm giyen kişilerin aftan yararlanamayacağı açık şekilde yer aldı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlar kapsam dışında tutuluyor.

Ayrıca sahte belge ile kayıt yaptırdığı tespit edilenler ile milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılanmalarla bağlantısı nedeniyle üniversite ile ilişiği kesilen kişiler de düzenlemeden yararlanamayacak.

Disiplin Cezalarına Yönelik Yeni Düzenleme

Taslakta üniversitelerde uygulanacak disiplin süreçlerine ilişkin yeni hükümler de bulunuyor. Terör örgütü propagandası yapılması, örgüt adına faaliyet yürütülmesi veya şiddet ve nefret içerikli materyallerin dağıtılması gibi durumlarda bir yarıyıl uzaklaştırma cezası uygulanması öngörülüyor.

Başvuru Hakkı ve Geçiş İmkânları

Düzenlemeye göre daha önce öğrenci affından yararlanamayanlar ile 1 Temmuz 2022 sonrasında kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenciler yeniden başvuru yapabilecek.

Ayrıca affa başvurarak yeniden kayıt yaptıran öğrencilere, Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş imkânı da sağlanabilecek.

