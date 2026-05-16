Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu Açıklandı: Solunum Desteği İle Tedavisi Sürüyor

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Acıbadem Fulya Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, sanatçının zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde takip edildiği bildirildi.

Hastane yönetiminin paylaştığı bilgilere göre İnanır, 15 Mayıs 2026 tarihinde hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından pnömoni kaynaklı solunum problemi tespit edilen sanatçının yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Açıklamada, tedavinin yoğun bakım koşullarında sürdüğü ve entübasyon uygulanmadan non-invaziv solunum desteği verildiği ifade edildi. Sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarılan İnanır’ın klinik tablosunda önceki güne göre kısmi iyileşme gözlendiği kaydedildi.

Kadir İnanır, 2024 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. Son sağlık sorununun ise akciğer enfeksiyonu ve buna bağlı gelişen solunum sıkıntısından kaynaklandığı öğrenildi.

Yetkililer, sanatçının bir süre daha yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulacağını bildirdi.