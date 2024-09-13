Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser düzensiz göç sorununa değinerek ülke genelinde kapsamlı bir denetimin başlayacağını söyledi. Tüm kara sınırlarında geçici kontrollerin uygulanacağını belirten Faeser’in bu açıklama sonrasında özellikle Almanya’ya sınırı olan ülkelerden tepki çeken açıklamalar da ardı ardına geldi.

Almanya Kara Sınırlarında Kontroller Yapacak

Almanya sınır kontrollerine başlamasının ardından Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka sınırlarında kontrol noktaları oluşturacak. Almanya’ya girmeye çalışan düzensiz göçmenlere izin vermeyecek olan Almanya, bu kararı ile tartışma yarattı. Geçtiğimiz yıl içerisinde Avusturya, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında benzer uygulamaların denemelerini yapan Almanya, yapılan son açıklama ile Avrupa Birliği’nde hedef haline geldi.

Uzman değerlendirmelerinde Avrupa ülkelerinin birbirine karşı güven sorunu yaşadığı ifade edilirken bu nedenle Schengen’in dahi risk altına girdiği ifade edildi.

Schengen ile Serbest Dolaşıma Alman Engeli

Schengen Anlaşması kapsamında Avrupa’da iç sınırlar kaldırılmış, özgür seyahatin önü açılmıştı. Sadece Avrupa ülkelerinin diğer ülkelerle olan sınırlarında yapılan kontroller sonucunda Schengen vizesi olan kişiler Avrupa ülkeleri arasında sorunsuz bir şekilde dolaşabiliyordu. Ancak yaşanan bu sorunların ardından Avrupa ülkeleri arasında ikilikler yaşanmaya başlandı. Göç ile başlayan krizleri, terör saldırıları ve ülkelerin kendi içlerinde yaşadığı sorunlar takip etti.

Uzmanların değerlendirmelerinde Schengen Anlaşması ile kaldırılan sınırların yeniden çizilebileceğine dikkat çekilirken Avrupa’da siyasi bir krizin başladığı belirtildi.