Suriye’nin coğrafi konumu özellikle petrol yataklarının yakınlarında olduğu için Suriye’deki petrol durumu da son yaşanan gelişmelerin ardından merak edilmeye başlandı. Petrol olduğu bilinen ancak hem rezervi hem de petrolün işlenmesi konusunda nasıl bir sürecin sürdürüldüğü bilinmeyen Suriye’de son raporlar durumu ortaya çıkardı.

Suriye’de Petrol Var mı? Suriye’deki Petrol Kimin Kontrolünde?

Suriye’de 2.5 milyar varil rezerve sahip petrol yatakları bulunuyor. Konu ile ilgili son raporlardan bir tanesini paylaşan Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Suriye’deki petrol rezervlerine yönelik son durumu da böylece ortaya çıkarmış oldu.

Açıklamalara göre Suriye’deki petrol rezervi ülkenin petrol rezervi konusunda dünya genelinde 34. ülke olmasını sağlıyor. Yüksek potansiyele sahip olan petrol yatakları üstelik ülkedeki savaş durumu nedeniyle tam olarak keşfedilebilmiş ya da açıklanmış değil. Bu nedenle yeni yapılacak coğrafi araştırmalar sonucunda ülkenin farklı bölgelerinde de petrol kaynakları bulunabilir.

Esad rejiminin düşmesi ile birlikte ülkede başlayan yeni rejim kurma çalışmalarında petrolün önemi oldukça büyük. Ülkede yeni rejimin kurulması ile birlikte hangi ülkelerin söz sahibi olacağı, nasıl bir yönetimin sergileneceği de merak ediliyor.

Suriye’deki Petrol Üretimi Düştü

Petrol üretiminde özellikle 2011 yılı itibari ile ciddi bir düşüş yaşandı. Suriye’de petrol rezervlerinin son durumu bilinmiyor. Ancak konu ile ilgili önümüzdeki aylarda yeni bir çalışma yapılarak çalışmanın sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Suriye’de başlayan iç savaş ve karışıklık hali nedeniyle petrol üretiminde ciddi bir düşüş yaşanmış durumda.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne göre 2018’de Suriye’de günlük 28.000 varil üretim yapılıyordu ancak savaş sonrası ile birlikte giderek düşen üretimlerde 20.000 seviyelerine kadar gerileme yaşandı. Oysa 2010 yılında Suriye’de günlük üretilen petrol miktarı 286.000 varil olarak açıklanmıştı. Ülkedeki savaş durumunda petrolün yüksek potansiyele sahip olduğu da biliniyor.