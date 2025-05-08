Yeni Papa Seçiminde İlk Oylama Sonuçsuz Kaldı

Vatikan’da dün, Papa Francis’in ölümünün ardından 267. Papayı seçmek için başlayan konklavda, 133 kardinalin katıldığı ilk oylama sonuçsuz kaldı. Sistine Şapeli’nde yapılan oylamada, yeni papa için gereken 3’te 2 çoğunluğu sağlanamayınca, şapelin bacasından siyah duman yükseldi.

Konklav, Papa Francis’in 21 Nisan’daki vefatının ardından, Katolik Kilisesi’nin yeni liderini belirlemek için gerçekleştirildi. Seçim sürecinde, her biri İncil’e el basarak yemin eden kardinaller, “Extra Omnes” komutuyla Sistine Şapeli’ne alındı.

Günlük Dört Oylama Yapılacak

Yeni papanın seçilebilmesi için her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikişer oturumda toplamda dört oylama yapılacak. Kardinaller, her gün oylama sonuçlarını değerlendirecek ve oylama devam ettiği sürece uzlaşı arayacaklar. Sistine Şapeli’nde yapılacak oylamanın ardından, oylama sonuçlarının belirtildiği dumanla, dünyanın dört bir yanındaki Katolikler, yeni papayı bekleyecek.

Papalık için öne çıkan isimler arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, Amerikalı Kardinal Raymond Leo Burke ve Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle gibi önemli isimler bulunuyor.

Bu yılki konklavda, daha önce kardinali olmayan 15 farklı ülkenin temsilcileri de yer aldı.

Seçim süreci devam ederken, Vatikan topraklarında dış dünya ile iletişim engellendi. Mobil sinyallerin devre dışı bırakılmasıyla, kardinallerin sadece oylama ve içtihatlarla ilgili temas kurması sağlandı. Ayrıca,konklav süresince, garsonlar ve mutfak çalışanları da gizlilik yemini ederek yerleşkeyi terk edemeyecek.