Türkiye’de uzun zamandan beri tartışma konusu olan öğretmen mülakatları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin net açıklamalarda bulunmuştu. CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ve öğretmen mülakatlarının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik değerlendirme yapan Tekin, net ifadeler kullandı. Peki, öğretmen mülakatları kaldırılacak mı? Öğretmen mülakatlarında son dakika gelişmesi ne?

Öğretmen Mülakatları Kaldırılacak mı? İşte Son Dakika Açıklaması

Bakan Yusuf Tekin yaptığı son dakika açıklamasında öğretmen mülakatlarının kaldırılmayacağını söyledi. Öğretmen mülakatlarının kaldırılmasına yönelik bir durum olmadığını belirten Bakan Tekin, CHP’li vekillerin yaptığı oturma eylemini de “Duygu sömürüsü” olarak değerlendirdi.

“Biz mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık” diyen Bakan Tekin, “Ne için eylem yapıyorlar. Tavsiyem şu: Öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularıyla oynamasınlar. Biz ‘mülakat yapacağız’ dediğimizde bunlar torpil ve kayırma beklentisi içine girdi. Biz mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını sömürüyorlar. Yazık gerçekten. Adaylarımızın torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa komisyona itiraz etsinler. Parti içerisinde birilerine oynasın diye verilen makamları o parti içerisinde oynasınlar. Parti dışında o oyuncakların şarjı bitiyor. Milletvekili olarak randevu istedikleri zaman kapım sonuna kadar açık. Fakat parti içerisinde oynasınlar diye verilen oyuncak unvanlarla randevu isterlerse ona kapım kapalı” dedi.